Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Centros educativos ‘Rompiendo Estereotipos’ en el marco del 25N jueves 24 de noviembre de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado durante la entrega de premios, de esta su quinta edición, “el compromiso de los más jóvenes en la lucha contra la violencia de género” El concurso intercentros de fotografía ‘Rompiendo Estereotipos’, organizado por el IES Maestro Padilla, a través de su proyecto ‘Universo: Mujer tenías que ser’, en colaboración con el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, entregaba esta mañana los premios de la quinta edición, en un acto celebrado en la Biblioteca José María Artero, al que ha asistido la concejala delegada, Paola Laynez, acompañada de María José Ferrer Márquez y Luisa Fernández Moya, coordinadora de Igualdad y directora, respectivamente, del IES Maestro Padilla, además de la fotógrafa profesional y miembro del jurado, Laura Rojo. Como parte de las actividades que se han programado en torno a la conmemoración del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este concurso ha estado dirigido al alumnado de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de todos los centros educativos del municipio de Almería con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre la violencia de género, en su caso a través de fotografías que captan la ruptura con estereotipos de género. El jurado del concurso, al que se han presentado un total de 70 trabajos, ha designado como ganadora de esta edición la fotografía presentada bajo el título “Péiname, maquíllame”, de Carmen Ramírez, alumna del CEIP Madre de la Luz. Han acompañado la selección de tres finalistas en esta edición los trabajos “Ni el maquillaje, ni la ropa, ni los colores tiene género”, de Marta Mañas Lorenzo. alumna del IES Azcona, e “Ironing time”, de Manuel Elyas Lastres Sánchez, alumno del IES Maestro Padilla. La ganadora del concurso ha recibido como premio, de manos de la concejala Paola Laynez, una cámara fotográfica instantánea. Entre los 70 trabajos presentados a concurso, el jurado ha seleccionado 20 fotografías que, como finalistas, compondrán una exposición itinerante que recorrerá los centros educativos que así lo soliciten a lo largo del presente curso. Los centros que han participado en el concurso han sido: IES Alhadra, IES Sol de Portocarrero, IES Azcona, IES Albaida, IES Maestro Padilla, Escuela de Artes, Colegio Nuestra Señora de Fátima, Colegio Amor de Dios, CEIP Madre de la Luz, CEIP Rafael Alberti, CEIP Adela Díaz y la Escuela Infantil Rambla Morales. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha felicitado la calidad de los trabajos que se han presentado, así como la iniciativa puesta en marcha por el IES Maestro Padilla y la participación de una docena de centros educativos. Laynez ha querido poner en valor “la implicación de los jóvenes, en este caso a través de la creatividad, en la lucha contra la violencia de género, así como su compromiso con la igualdad. Como bien reza el nombre de este concurso, es necesario seguir avanzando en romper estereotipos que, desde que somos niños y niñas, nos van marcando en nuestros juegos, en la forma de vestir, en nuestra forma de actuar”. Por su parte, la directora del centro educativo ha agradecido al Ayuntamiento “su implicación y colaboración con este proyecto”, agradecimiento extensivo a los centros educativos que “con su participación contribuyen al objetivo que persigue este concurso: romper esos estereotipos que desde pequeños nos acompañan y caminar hacia una sociedad más igualitaria”, ha indicado Luisa Fernández. En términos similares se ha explicado la coordinadora de igualdad del IES Maestro Padilla “destacando la respuesta de los centros y el alumnado que han participado en esta edición”, animando a toda la comunidad educativa “a exponer los trabajos seleccionados en esta edición en sus centros y extender la voz que reclama romper con esos estereotipos que tan bien se han recogido en los trabajos presentados a concurso”, ha explicado María José Ferrer. Finalmente, la fotógrafa profesional Laura Rojo ha agradecido participar en una iniciativa “que sigue siendo necesaria”, ensalzando la “calidad y expresividad” de los trabajos que se han presentado, enfocando la temática de los estereotipos “desde una visión reconocida todavía por los más pequeños”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.