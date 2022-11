Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar CIAIMBITAL concede a la Fundación Miguel García Sánchez su I Premio a la Colaboración Público-Privada jueves 10 de noviembre de 2022 , 19:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el Centro de Investigación en Agrosistemas Intensivos Mediterráneos y Biotecnología Agroalimentaria de la UAL se instaura un nuevo galardón que pretende reconocer a “las entidades que apuestan más fuertemente por el desarrollo de proyectos colaborativos de I+D+i, y a la vez destacan por su dinamismo en acciones formativas y de transferencia” La Fundación Miguel García Sánchez se ha hecho merecedora de ser la primera en el palmarés del Premio a la Colaboración Público-Privada del CIAIMBITAL de la UAL “por la amplitud y profundidad de sus acciones de colaboración con la Universidad de Almería”. Perteneciente al Grupo La Caña, tiene “un papel especialmente activo”, según las palabras en el acto de entrega por parte Diego Luis Valera, vicerrector de Investigación, reafirmando la concesión de este nuevo galardón instaurado por el Centro de Investigación en Agrosistemas Intensivos Mediterráneos y Biotecnología Agroalimentaria. Valera ha destacado la importancia de la colaboración con el sector privado como pilar fundamental de la estrategia de I+D+i de la UAL, subrayado que la esta institución lidera, en la actualidad, “una variedad de convocatorias e indicadores de colaboración público-privada en el sector agroalimentario en ámbito nacional”. En ese contexto ha ensalzado la estrecha vinculación que desde la Fundación Miguel García Sánchez se tiene “en el conjunto de acciones de I+D+i de la Universidad de Almería”, algo que se ha ratificado por parte de Juan Reca, director del CIAIMBITAL. De hecho, ha afirmado con rotundidad que “la Fundación Miguel García Sánchez es un modelo a seguir por las demás entidades del sector debido a la amplitud de acciones de I+D+i que acomete y la excelente disposición a la colaboración con la UAL que ha demostrado a lo largo de los últimos años”. Reca ha explicado que este premio de nueva creación “materializa el reconocimiento del CIAIMBITAL y de la Universidad de Almería a aquellas entidades que apuestan más fuertemente no sólo por el desarrollo de proyectos colaborativos de I+D+i, sino también por su dinamismo en acciones formativas y de transferencia”. Jesús García, patrono de la Fundación y consejero delegado del Grupo La Caña, ha desvelado que “tanto la Fundación como el Grupo La Caña siempre tienen su mano tendida a la colaboración con la Universidad de Almería para seguir siendo líderes en el sector agroalimentario, sector cada vez más dinámico y necesitado de transferencia de conocimiento”. Ha finalizado su discurso mostrando su gratitud hacia la UAL y el CIAIMBITAL por este reconocimiento que, “junto con todas las acciones desarrolladas conjuntamente, colma las expectativas y objetivos inicialmente previstos por la Fundación”. Por su parte, Samuel Ortega, director ejecutivo de la misma, además de agradecer también el reconocimiento, ha abundado sobre “la estrecha relación con la Universidad de Almería y la larga trayectoria de colaboración siempre en favor del avance del sector y de los agricultores que lo conforman”, destacando especialmente “la calidad humana, la cercanía y las ganas de colaborar de las personas” con las que trabaja “en los distintos proyectos y la puesta en marcha de acciones formativas para los agricultores”. Entre los nombres propios ha puesto los de los propios Juan Reca y Diego Luis Valera, así como el de Carlos Herrero. La comisión evaluadora de la primera edición del Premio de Colaboración Público-Privada ha destacado “la innovación, avance en el estado del conocimiento y grado de profundidad de las acciones de colaboración emprendidas, la amplitud de las acciones de colaboración realizadas en materia de I+D+i, la alineación con los objetivos y líneas de investigación y objetivos estratégicos del Centro de Investigación CIAIMBITAL y la Universidad de Almería, así como el potencial de impacto en el tejido productivo y el sector agroalimentario”. Vistos todos estos aspectos, se ha reconocido como a la primera ganadora a la Fundación Miguel García Sánchez. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

