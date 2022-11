Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Las universidades españolas debaten en la UAL la mejora de sus servicios a las personas con discapacidad

jueves 10 de noviembre de 2022 , 19:50h

Hasta este viernes a mediodía, momento en el que se clausure, habrán sido dos días muy intensos de puestas en común a través de mesas de trabajo, presentaciones de resultados y plenario. Se trata del XII Encuentro de la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad -SAPDU-, con sede en la UAL, que ha sido inaugurado este jueves por parte de Maribel Ramírez como coordinadora del Grupo de Trabajo de Diversidad y Discapacidad de Crue - Asuntos Estudiantiles y vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Almería. En el acto oficial de apertura han intervenido a su vez Isabel Martínez, directora de Universidades y Promoción del Talento de Fundación ONCE, y Beatriz Arribas, responsable de Empleo y Programas de Fundación Universia.

Ramírez se ha alegrado de que, por fin, esta cita haya podido realizarse de manera presencial y que la Universidad de Almería sea su sede, una institución que ha mostrado ampliamente su “compromiso con la inclusión y la igualdad reales” y que se ha llevado a la realidad a través del “trabajo diario de la Unidad de Atención a la Diversidad Funcional, que realiza un esfuerzo enorme para prestar el mejor servicio posible a nuestros estudiantes con discapacidad”, de modo textual. A ella ha agradecido igualmente que se haya podido realizar este encuentro en el campus almeriense. En todo caso, ha reconocido que “ese compromiso es compartido con Crue y se plasma en los avances de este grupo de trabajo de Diversidad y Discapacidad” en su propio seno, “el catalizador de las políticas inclusivas de todas nuestras universidades”, ha añadido.

A los presentes les ha reconocido que son quieres conocen “la realidad de las personas con discapacidad de primera mano”, y lo hacen viviendo el día a día “de sus problemas y de sus aspiraciones”. De ahí que este XII Encuentro se base en gran medida en las experiencias para la “aportación de nuevas ideas a partir de esa realidad”. El avance logrado supone que “este camino no tiene retorno, un proceso de renovación constante”. Además, no se centra exclusivamente en procesos educativos y servicios, sino que “hay que ir más allá al ser necesario abordar la inserción laboral, la formación a lo largo de la vida, la salud mental, el acceso y la admisión a partir de los 25 años o la eliminación de barreras sociales en todos los ámbitos de la universidad y la sociedad”. La vicerrectora ha reconocido “grandes pasos”, ha dado el dato de 23.000 estudiantes con discapacidad en todo el país, pero se ha centrado en todo lo que queda por delante hasta “alcanzar la meta de la inclusión plena”.

Para esos objetivos “tan ambiciosas” ha puesto como algo obligado “repensar, no solo el servicio de atención, sino gran parte del sistema de educación”. Ha ido a más apuntando que “el reto se encuentra en personalizar la educación”, y ha puntualizado en los siguientes aspectos bajo el mismo verbo de ‘repesar’: “El acceso al estudio y a la función docente de personas con discapacidad, la movilidad nacional e internacional de nuestros estudiantes, sus necesidades de apoyo durante los estudios o su inserción laboral entre otras muchas cuestiones”. Maribel Ramírez ha aprovechado para despedirse como coordinadora del grupo de trabajo al ser este el último encuentro en el que ostente el cargo, y lo ha hecho agradeciendo la involucración y predisposición que ha habido y a su vez lanzando un mensaje: “Una universidad de calidad es una universidad inclusiva, diversa y preocupada por las personas”.

En cuanto a Isabel Martínez, cuya principal intervención será este viernes, ha querido trasladar el agradecimiento de Fundación ONCE a la UAL, extensivo a los equipos de SAPDU por su “enorme trabajo cada día, con profesionalidad y compromiso”. En este momento se vive cambio, a su juicio, “y tenemos la suerte de protagonizarlo”, con momentos “no solo de reflexión, sino de mucha acción”, algo que “se está abordando con mucha valentía”. Ha llamado la atención sobre los riesgos que se corren, entre ellos el de “dejar a alguien atrás” o el del “inmovilismo, que a veces hace perder la perspectiva y no saber diferenciar entre lo importante y lo accesorio”. Ha pedido no perder el horizonte, “la perspectiva de la función social de la universidad, de hacia dónde se quiere llegar, ni tampoco los riesgos para llegar a las metas sin perder el tiempo en lo accesorio”.

Por su parte, Beatriz Arribas ha puesto en valor “vernos y poner en común todas aquellas acciones y nuevas alianzas que puedan surgir, las sinergias, porque todos tenemos un mismo objetivo al que queremos llegar”, expresado literalmente, “como la inclusión real de las personas con discapacidad, la eliminación de barreras y la igualdad de oportunidades para todos”. Ha situado el foco en lograr “la autonomía de las personas con discapacidad”, el trabajo que se lleva día a día, y por ello el esfuerzo de Universia es “la colaboración, en proyectos definidos con las universidades para conseguir la empleabilidad”, para hacer posibles junto a las empresas “empleos de calidad para estos estudiantes”. Ha destacado que actualmente “la mayor confianza de la sociedad está en la academia y los investigadores”, así como la convicción social de que las ONG y las empresas son “aquellas entidades capaces de poder resolver los problemas”. Por ello ha reiterado en la necesidad de alianzas y proyectos conjuntos “de la mano”.

El programa ha continuado con la Presentación de los resultados de los formularios de SAPDU, a cargo de José Luis Ortego y de Xiomara Martínez. Después se ha pasado a la Mesa de Experiencias, que ha abordado cinco aspectos. En concreto han sido ‘Altas capacidades’, con Sandra Huertas, ‘Problemas de Salud Mental’, con Domingo Martínez, ‘Mayores de 40 años’, a cargo de Alicia Díaz, ‘Exámenes no presenciales’, desarrollado por el propio José Luis Ortego, y ‘Ausencias en clase’, con intervención de nuevo de Xiomara Martínez. Por la tarde se ha realizado el plenario y para el viernes resta analizar la ‘Situación actual de la LOSU’, lo que será conducido por Maribel Ramírez, y después se entrará en ‘Red-Pensando Alianzas’, que va a contar con la misma Ramírez y con las antes referidas Isabel Martínez, de Fundación ONCE, y Beatriz Arribas, de Fundación Universia. Antes del cierre final del XII Encuentro SAPDU se hará la Presentación de Proyectos de Universidades Inclusivas. La puesta en común sobre todas las diferentes temáticas que afectan al alumnado con discapacidad y/o NEAE redundará en las vías para un mejor servicio.