Ciencias Experimentales de la UAL adelanta San Alberto con una Jornada Científica

viernes 12 de noviembre de 2021 , 17:16h

La Facultad muestra el ‘músculo investigador’ de la Universidad de Almería en la segunda edición de un encuentro que el curso pasado se celebró on-line y fue un éxito, en el que se exponen en comunicaciones flash los artículos premiados por haber sido publicados en revistas del primer cuartil del JCR, ello previo al simposio que reconocerá al alumnado





San Alberto, 15 de noviembre, cae en lunes este año, y todo el protagonismo recaerá en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Experimentales, pero este viernes se ha adelantado la festividad con un evento que llegó el curso pasado, y que lo hizo para quedarse. No en vano, fue aplaudido por la comunidad científica de la Universidad de Almería al ser un momento de encuentro entre los investigadores que publican trabajos en revistas de prestigio en cada uno de los cuatro ámbitos en los que la Facultad tiene presencia. De la pantalla, por el formato on-line obligado en 2020, la Jornada Científica de San Alberto, con las medidas pertinentes, ha pasado a la Sala de Grados del CITE III, donde presencialmente se ha realizado una introducción a cargo del decano Juan José Moreno para, acto seguido, realizarse una exposición de cinco minutos de cada artículo galardonado.



Los Premios del Patrón han pasado de diez a doce, “que en verdad son trece, porque en el ámbito de Matemáticas ha habido un empate, al ser en la misma revista, y se ha decidido compartir premio”. Así lo ha explicado el propio Moreno, que ha añadido que “hay más investigadores que lo merecen y que no ha entrado porque el corte se ha quedado muy alto”. Sin duda, “el nivel de cada año va subiendo”, y a pesar de ser una Facultad que no tiene competencias en investigación, sí quiere promocionarla “porque es una de las que más produce científicamente dentro de la UAL, y con artículos de calidad”. Así, se valora “que la gente publique en revistas de alto impacto” y, además, se conduce a que “los grupos de investigación de los distintos ámbitos colaboren entre sí, porque los matemáticos pueden aportar en otras ciencias, por ejemplo, y así sucesivamente”.Una de las misiones encomendadas, por tanto, es “que surjan trabajos conjuntos” entre los cuatro ámbitos de la Facultad, que son Biotecnología, Ciencias Ambientales, Matemáticas y Química, a través de tres premios en cada uno de ellos “a los profesores que han publicado artículos en revistas del JCR en el Q-1”. Inspirador en todo caso para el alumnado, a este se le dedicará la jornada del lunes completa, con la décima edición del simposio, cuyo éxito está garantizado de antemano: “Está dirigido a los estudiantes de los últimos cursos de los Grados y los de Máster, y puedo adelantar que hay récord de participación al haberse presentado casi 90 pósteres”. El decano ha destacado que “es ahí donde se les incentiva para que se inicien en el camino de la investigación”. Se ha unido este año la festividad de San Alberto con la Jornada Científica de San Alberto.



Como se hiciera el curso anterior, los investigadores premiados han tenido la ocasión de exponer sus trabajos publicados en una sucesión de ‘comunicaciones flash’ de cinco minutos, dándolas a conocer a sus compañeros de manera ágil. La ciencia ha tomado su lugar con una amplia variedad de temáticas abordadas en trabajos que han alcanzado gran repercusión y el reconocimiento de la comunidad científica internacional. El primero en intervenir ha sido José Antonio Garrido, que ha detallado su trabajo dentro del campo de la Biotecnología titulado ‘Integrative transnational analysis to dissect tuberculosis transmission events along the migratory route from Africa to Europe’. A su juicio, “es una alegría que la Facultad organice este acto, porque más allá de que sea un evento de divulgación se pone de manifiesto a la importancia que se le da al hecho científico”. Ha reconocido que “a veces se tiene la impresión de que quien está trabajando a tu lado está haciendo cosas que te quedan un poco lejos, pero en realidad es más que nada el desconocimiento”, por lo que “actos como estos que acercan las distintas áreas son muy beneficiosos para todos”.



Garrido ha puesto en valor que “son trece los seleccionados, pero los presentados fueron muchísimos más, y otros tantos que no lo hicieron por diferentes circunstancias, y eso indica que el nivel de publicación de la UAL y de las áreas de conocimiento que están próximas a la Facultad de experimentales es enorme y de una gran calidad”. Con un “nivel altísimo” y algunos artículos que han sido publicados en la revista número uno de su categoría”, la jornada ha continuado con Joaquín Blas Alonso y ‘The use of ANN and conventional solar-plant meteorological variables to estimate atmospheric horizontal extinction’. Ha seguido Araceli Rivera y su trabajo titulado ‘Persistent organic pollutants (PCBs and PCDD/Fs), PAHs, and plasticizers in spices, herbs, and tea–A Review of chromatographic methods from the last decade (2010-2020’. Después ha sido el turno de Tomás Valentín Lagarga exponiendo ‘Industrial production of spirulina as a protein source for bioactive peptide generation’, y de Ángel Fernández, con ‘Comparative analysis of water condensate porosity using mercury intrusion porosimetry and nitrogen and water adsorption techniques in porous building stones’. Al mediodía se ha llegado con Antonio Jiménez, ‘Algebraic Reflexivity of Non-Canonical Isometries on Lipschitz Spaces’.



La serie de exposiciones superado su ecuador de la mano de Darío Ramos, con ‘Cost-Sensitive Variable Selection for Multi-Class Imbalanced Datasets Using Bayesian Networks’, este a su vez seguido de Miguel Ángel Sánchez y su artículo ‘Statistical Arbitrage in Emerging Markets: A Global Test of Efficiency’. El siguiente ha sido Juan Manuel Casas, en su caso exponiendo el contenido de ‘Facile synthesis of per (6-O-tert-butyldimethylsilyl)-α-, β-, and γ-cyclodextrin as protected intermediates for the functionalization of the secondary face of the macrocycles’. José Antonio Sánchez ha tomado el testigo con ‘Contribution of temperature and photon absorption on solar photo-Fenton mediated by Fe3+-NTA for CEC removal in municipal wastewater’. Se ha finalizado con los tres mejor situados, comenzando con María Rosa Martínez y su ‘Olive mill wastewater-evaporation ponds long term stored: Integrated assessment of in situ bioremediation strategies based on composting and vermicomposting’. Después ha llegado José Carmona con ‘Regularity of solutions to a fractional elliptic problem with mixed Dirichlet–Neumann boundary data’. Ha puesto el colofón a la Jornada Científica de San Alberto Franco Scalambria, explicando ‘New achievements on C-C bond formation in water catalyzed by metalcomplexes’.