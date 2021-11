Emotiva gala de los Antiguos Alumnos de la Universidad de Almería

viernes 12 de noviembre de 2021 , 17:08h

Las Distinciones de Honor 2021 reconocen a egresados de sus siete Facultades y de la Escuela Superior de Ingeniería que destacan en sus respectivos desempeños profesionales fuera de las aulas, así como al Colegio Oficial de Enfermería como Entidad Amiga, todos ellos ensalzando el avance imparable, la excelencia docente y la calidad humana de la UAL

Noche de un simbolismo muy marcado, recuperada de la pandemia y enlazada con futuros retos que afrontar unidos, la gala de entrega de las ‘Distinciones de Honor 2021’ del Programa de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Almería ha llevado a escena, y nunca mejor dicho, el profundo agradecimiento de sus egresados hacia la UAL. Sobre las tablas del Paraninfo se han ido sucediendo discursos en los que los protagonistas, una decena de galardonados, han contado su experiencia durante su estancia en el campus almeriense, testimonios personales de titulados cuyo desempeño profesional actual es un orgullo para la institución que los formó, y que no se han conformado con ser los homenajeados, sino que han querido homenajear a esta universidad, a su universidad, en definitiva. Acto emotivo, ha contado con el aderezo cultural de la representación de la premiada obra ‘Saturno’, un montaje del Aula de Teatro, y la actuación de la Coral, del Aula de Música, como principio y fin.



La mesa presidencial ha estado ocupada por el rector, Carmelo Rodríguez, la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, Maribel Ramírez, y la presidenta del Consejo Social, Mariola Hidalgo, situándose también sobre el escenario el grupo de antiguos estudiantes reconocidos en la gala, cada uno acompañado por el máximo representante del centro en el que se formó, además del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, reconocida como Entidad Amiga de Honor 2021, María Sánchez, psicóloga del Colegio Compañía de María, como Antigua Alumna y Amiga de Honor 2021. Rodríguez se ha dirigido a todos ellos desde la gratitud y la admiración, “queremos reconoceros la huella que dejasteis en las que un día fueron vuestras aulas”, les ha dicho, “una huella que merecidamente se ha visto también proyectada en vuestra trayectoria y desarrollo personal y profesional”, ha añadido. Ha puesto en valor no solo la formación, sino los valores inculcados: “Todos habéis sabido entender y asumir vuestro compromiso y vuestra responsabilidad con la sociedad, convirtiendo lo que aprendisteis en una valiosísima aportación para el desarrollo”.



Sin dudarlo, el rector ha relacionado esto último con la imagen de la que disfruta la UAL: “Con vuestro desempeño, dais prestigio a nuestra universidad, y eso también os lo queremos reconocer”. Es algo que debe seguir, y por ello ha reconocido que “mantener vivo ese vínculo es realmente importante para nosotros”, textualmente, sobre todo después de escuchar las intervenciones de todos los galardonados: “Ha sido realmente emotivo escucharos esta noche, porque con vuestras palabras me habéis recordado el valor de sembrar con esmero y de esperar pacientemente, porque cuando vemos que os sentís parte viva de la UAL y dais testimonio de todo lo que os ha aportado, nos reafirmamos en que merece la pena entregarse al trabajo de cada día y hacer un continuo esfuerzo por mejorar”. En ese sentido, esta institución “sigue prosperando con dinamismo, solidez y solvencia, creciendo en su número de alumnos y en oferta formativa, labrando personalidades conscientes, competentes, compasivas y comprometidas”. Rodríguez ha apelado a la “formación integral”, de la que los premiados son un buen ejemplo, “el que nuestros estudiantes se miran”.



Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes, Igualdad e Inclusión ha asentado una de las claves sobre las que ha girado todo el acto, “sentid la UAL como algo propio”, a lo que, sin duda, han respondido positivamente los galardonados. De hecho, Maribel Ramírez ha visto respaldado su discurso por todos ellos. Así, ha recordado que “aquí” se han “formado y desarrollado personal y profesionalmente”, conociendo a “personas que han marcados su vida”, a la par que adquiriendo “las competencias necesarias” para enfrentar su camino profesional con garantías: “A los que formamos parte de la Universidad de Almería nos gusta pensar que, de alguna manera, formamos parte de las vidas de todos vosotros y, con un poco de orgullo, creemos que para bien”. Ha vinculado el acto con “una apuesta colectiva por el futuro”, al asumir la UAL la tarea de facilitar el avance social del entorno, reto compartido con las personas y entidades distinguidas en el mismo.



Estos antiguos alumnos “forman parte de nuestra historia, pero, sobre todo, con su buen hacer profesional y su compromiso con la UAL, forman parte de nuestro futuro”, ha añadido textualmente. Ha recordado que el Programa de Antiguos Alumnos y Amigos de la UAL “pretende ser ese espacio de encuentro para compartir experiencias que beneficien a nuestros estudiantes actuales y toda la sociedad a través de ellos”. Como dato rotundo, actualmente hay 4.500 personas participan en este proyecto de la Universidad de Almería, que debe ser entendido como “casa común, memoria colectiva y apuesta por la UAL”. En una línea muy parecida se ha pronunciado Mariola Hidalgo, que ha subrayado cómo desde el Consejo Social se tiene la certeza de que “en Almería tenemos una magnífica universidad, comprometida con su entorno, con la innovación, con la transferencia del conocimiento, abierta a todo el mundo”. La presidenta ha utilizado la palabra ha definido a los antiguos alumnos como “eslabón fundamental en la cadena de la vinculación de la universidad el tejido económico y social”. Relación simbiótica, “os ayudamos y nos ayudáis”, sentimiento de pertenencia y llamamiento a no perder el vínculo y hacer uso de la formación continua para crecimiento personal y profesional, Hidalgo ha pedido la participación de los galardonados en el Consejo Social con sugerencias, inquietudes y necesidades.



Además de la antes citada María Sánchez, reconocida como Antigua Alumna y Amiga de Honor 2021, y del Colegio Oficial de Enfermería, como Entidad Amiga de Honor 2021, han sido galardonados ocho egresados, uno por centro de formación. Así, Rocío Navarro, actualmente directora financiera y de administración en la Sociedad de Gestión de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, y graduada en 1988, ha representado a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Apolonio Sénouba, que se graduó en 2014, es ahora Legal Counsel para Trident Energy en Guinea Ecuatorial y ha sido el elegido en la Facultad de Derecho. Antonio Domínguez, jubilado tras toda una vida dedicada a la docencia tras su primer título de Maestro en la Escuela de Magisterio, se ha seleccionado por sus méritos por parte de la Facultad de Educación. Juan Antonio Rodríguez, graduado en Ingeniería Mecánica en el año 2014, es manager de producción en Michelin y ha sido reconocido por parte de la Escuela Superior de Ingeniería.



Por parte de la Facultad de Ciencias de la Salud, a la que ha reconocido que suele volver periódicamente, se ha premiado a Isaac García, graduado en 2014 y es enfermero en la residencia de mayores ‘Los Filabres’, de Gérgal. Juan Manuel Gil, que se licenció en Filología Hispánica y que es escritor y profesor, ha recibido el galardón de la Facultad de Humanidades. Por último, Marina Barber, licenciada en 1993 y vinculada con la UAL en diversas investigaciones, trabaja en el equipo multidisciplinar de la Unidad de Atención Temprana Vithas del Hospital Virgen del Mar y ha sido reconocida por parte de la Faculta de Psicología. Ella ha sido una de las varias personas premiadas que ha reconocido que recomendará a sus hijos que se formen en la Universidad de Almería, dentro de un compendio de intervenciones que han supuesto todo un espaldarazo para la UAL como institución. Se ha ensalzado el campus por ubicación, instalaciones y dotación, se ha valorado la excelencia docente y, sobre todo, se ha destacado la alta calidad humana de un profesorado comprometido con el alumnado, cercano y dispuesto a sacar la mejor versión de cada estudiante.