Cinco detenidos por tener dos viviendas dedicadas al cultivo de marihuana domingo 01 de agosto de 2021 , 11:32h

Han sido intervenidas 348 plantas de marihuana, 55 focos, 54 transformadores, y 980 euros en efectivo en dos nuevas viviendas dedicadas al cultivo de marihuana en Almería



Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a cinco personas que cultivaban marihuana en el interior de sus viviendas situadas en los barrios del Zapillo y Barrio Alto. Están acusados de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.



En dos nuevas actuaciones policiales contra el cultivo indoor de marihuana en la provincia de Almería, la Policía Nacional ha detenido a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, tras realizar dos registros en dos domicilios ubicados en los barrios del Zapillo y Barrio Alto.



En la primera de ellas fueron arrestadas una pareja de 38 y 48 años respectivamente, e intervenidas 231 plantas de marihuana, 39 focos, 39 transformadores y tres extractores de aire.



Ya más recientemente, el pasado día 23 de julio, los investigadores de la Comisaría Provincial centraron sus esfuerzos en desmantelar una nueva plantación oculta en el interior de una vivienda de la calle Ángel Ochotorena.



Tras el arresto de sus tres moradores, dos hombres y una mujer, la Policía Nacional incautó 980 euros en efectivo, 117 plantas de marihuana, 16 transformadores, 15 focos y dos ventiladores.



Los cinco detenidos han pasado a disposición judicial acusados de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, al contar las viviendas con acometidas ilegales a la red eléctrica.

