Sucesos Tres detenidos en Níjar por dos reyertas con heridos domingo 01 de agosto de 2021 , 11:27h

Se trata de dos actuaciones distintas de la Guardia Civil y una de las víctimas tuvo que ser evacuada en helicóptero a Torrecárdenas Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, en dos diferentes operaciones no relacionadas entre sí, detienen a los autores de dos delitos de lesiones en Níjar. Estas detenciones se enmarcan dentro de las actividades desarrolladas por La Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana. En la primera de las actuaciones, agentes de la comandancia de Almería tienen conocimiento de la gravedad de las lesiones sufridas por una persona en su domicilio en Campohermoso (Níjar). Los agentes comprueban cómo la víctima tiene que ser evacuada en helicóptero al Hospital Torrecárdenas en estado crítico y ser intervenido quirúrgicamente dada la gravedad de las heridas. Tras una minuciosa investigación, los agentes analizan los indicios y testimonios recogidos en el lugar de los hechos, logrando realizar una reconstrucción de los hechos que determina que una de las personas que reside en el mismo domicilio es la que comete la brutal agresión contra la víctima, procediendo a su detención y presentación ante la Autoridad Judicial junto a las diligencias instruidas. En la segunda de las actuaciones, los agentes tienen conocimiento de la agresión que sufre una persona en un local de ocio de la barriada de Campohermoso. Trasladados al lugar localizan a una persona inconsciente tumbada en el suelo que es evacuada con urgencia al Hospital Torrecárdenas donde queda ingresado. En el desarrollo de la investigación que los agentes dan por finalizada, se recogen los testimonios y pruebas existentes en los diferentes sistemas de seguridad del local, logrando una identificación positiva de las dos personas que llevan a cabo la brutal agresión. Los agentes realizan una reconstrucción de los hechos en la que se determina cómo como consecuencia del ataque, la víctima sufre la pérdida de piezas dentales, fractura del tabique nasal y policontusiones en la cabeza. Una vez localizados, los agentes detienen a dos personas como autores de un delito de lesiones, presentándolos ante la Autoridad Judicial junto a las diligencias instruidas.

