Cinco empresas quieren echar abajo el edificio de Correos martes 25 de octubre de 2022 , 15:49h El Consistorio sigue avanzando en la tramitación administrativa para la ejecución de los trabajos como paso previo a la construcción en el solar del 'Smart Green Cube' del Polo de Innovación Agrícola noticiasdealmeria.com Cinco han sido las ofertas presentadas al procedimiento de licitación de las obras correspondientes al proyecto de demolición del antiguo edificio de Correos, cuyo espacio, junto a la Plaza Juan Cassinello, está destinado a albergar el proyecto 'Smart Green Cube', promovido por la Junta de Andalucía, a través de la consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, y que será el eje principal del Polo de Innovación Agroalimentaria de Almería. Finalizado el plazo para la presentación de ofertas el pasado día 19, las cinco propuestas que concurren pasarán ahora a ser analizadas por la mesa de contratación y elevar al órgano competente la propuesta de adjudicación. Estas obras fueron licitadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo con un presupuesto total de 762.836,84 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Las cinco empresas que optan a ejecutar estas obras son las siguientes: · Jarquil Construcción, S.A. · Demoliciones Córdoba, S.L. · Construcciones y Desmontes Ribera Navarra, S.A. · Construcciones Glesa, S.A. · Transportes y Excavaciones Eurotrans, S.L. La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha recordado que, en paralelo al trámite administrativo para la ejecución de las obras de demolición, se redacta el anteproyecto que para ese espacio promueve la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, todo ello como parte del convenio de cesión de uso de la parcela que ocupa el antiguo edificio de Correos, suscrito entre la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y la consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, el pasado mes de agosto. La edil popular ha insistido en poner en valor, en el marco de la estrecha colaboración institucional que se viene produciendo entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía, el acuerdo para la ejecución de este proyecto, que arranca con la iniciativa municipal de adquirir el edificio de Correos (1,2 millones de euros), objetivo que se había marcado el Equipo de Gobierno municipal, continuado con la cesión a la Junta de ese espacio cara a materializar en él la construcción del Polo de Innovación. Al respecto Martínez Labella ha insistido en la "importancia" que esta actuación tendrá como parte de la estrategia municipal en el proceso de dinamización de la ciudad y de su centro neurálgico. "El Polo de Innovación es un proyecto que viene a sumar en ese objetivo municipal, un proyecto además pionero en un sector estratégico como lo es la agricultura para el desarrollo de esta provincia", ha subrayado, recordando además la "importante y nueva inversión que ejecutará la Junta de Andalucía en la ciudad, con casi diez millones de euros destinados a la construcción y posteriror equipamiento de esta nueva dotación".

