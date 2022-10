Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar 60.000 euros para reparar las pistas de uso libre martes 25 de octubre de 2022 , 16:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado recientemente las instalaciones que se encuentran en Villablanca y Nueva Almería noticiasdealmeria.com Con la finalidad de hacer de Almería una ciudad del deporte, el Patronato Municipal de Deportes continúa haciendo, de sus instalaciones deportivas, unos lugares de calidad para que la cantera base tenga un uso óptimo durante la práctica de sus entrenamientos. Por ello, el PMD ha invertido alrededor de 60.000 euros para la realización de los trabajos de reparación de las pistas de uso libre en la capital de Almería. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, acompañado de Antonio Orta, director del Patronato Municipal de Deportes y Antonio Magro, arquitecto técnico del PMD, visitaron las pistas de Villablanca y Nueva Almería para comprobar su estado tras las reparaciones. Las instalaciones en las que se ha intervenido han sido: La Almadraba de Monteleva, Balanegra, Baloncesto Nueva Almería, Bellavista, Castell del Rey, Hockey de La Cañada, La Cañada, Loma Cabrera, Nueva Almería, San Luis, San Vicente, Villablanca, CDM Los Ángeles y El Toyo. Las obras para reparar estas pistas comenzaron el 20 de abril de 2022 y han finalizado el 20 de julio de 2022. Además, se están subsanando algunos defectos y desperfectos encontrados que se han causado con posterioridad a la finalización de los trabajos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.