Sucesos Ampliar Cinco heridos al colisionar un vehículo contra una mediana en Roquetas de Mar martes 18 de enero de 2022 , 20:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tres de los lesionados son menores y todos han sido evacuados al Hospital de Poniente Un total de cinco personas, tres de ellas menores, han resultado heridas al colisionar un vehículo contra una mediana en Roquetas de Mar (Almería), según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía. El accidente ha ocurrido sobre las 14:15 horas, en ese momento, el teléfono 112 ha recibido un aviso en el que se solicitaba ayuda porque un coche había colisionado contra una mediana y había varias personas heridas, en la carretera de La Mojonera, a la altura del kilómetro 1. El centro coordinador activó de inmediato a la Policía Local, a Bomberos del Consorcio de Poniente y al centro de emergencias sanitarias 061. Fuentes sanitarias han confirmado al 112 el traslado de cinco personas al Hospital de Poniente: tres menores (de 2, 4 y 7 años), una mujer de 33 años y un hombre de 44. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

