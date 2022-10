Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Ciudadanos conoce los problemas de barrio Araceli lunes 17 de octubre de 2022 , 12:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería ha visitado el barrio Colonia Araceli, donde el portavoz, Miguel Cazorla, ha podido conversar con varios vecinos que le han trasladado las principales deficiencias que padece esta barriada. Unos vecinos que han lamentado el "abandono" que padecen por parte del Ayuntamiento en materias como limpieza y mantenimiento de zonas verdes, árboles que no se podan desde hace años, algunos de los cuales están invadiendo varias casas, como ocurre en la calle Virgen de la Piedad, además de la existencia de barandas oxidadas en la calle Mosto, o puntos peligrosos en caso de lluvias, como sucede con la intersección de las calles Virgen de Siracusa y Virgen Blanca, donde se acumulan "auténticas balsas" cuando se producen precipitaciones intensas. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

