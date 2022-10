Es una información de noticiasdealmeria.com Sucesos Detenidas dos mujeres por agresiones en un local de ocio de Roquetas lunes 17 de octubre de 2022 , 12:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las victimas requieren de asistencia médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas noticiasdealmeria.com La Guardia Civil de la Comandancia de Almería tras una ardua investigación, detiene a dos mujeres como autoras de un delito de robo con violencia con resultado de lesiones, en Roquetas de Mar (Almería) tras causar a las victimas lesiones que requieren de asistencia médica. Esta investigación es resultado de incesante trabajo que desarrolla la Guardia Civil de la Comandancia de Almería en materia de la resolución de aquellos delitos cometidos contra el patrimonio en la provincia de Almería. La Guardia Civil tiene conocimiento de los hechos a través de las denuncias interpuestas por las víctimas en dependencias oficiales de la Guardia Civil de Almería, en las que ponen en conocimiento de los agentes, que han sido víctimas de un robo en un local de ocio del municipio de Roquetas de Mar (Almería) y que durante el robo fueron agredidos con una botella de cristal rota y han requerido de asistencia médica y puntos de sutura en cuello, espalda y torso. El personal de la Guardia Civil encargado de la investigación, primeramente recoge todos los indicios disponibles en el lugar donde sucede la agresión y tras entrevistarse con los posibles testigos, realizan una exhaustiva reconstrucción de los hechos que permite no solo constatar cómo sucedieron, sino que también permite identificar y detener a dos mujeres, vecinas de Roquetas de Mar (Almería) como autoras. Determinando que estas, tras haber coincidido anteriormente en otro lugar con las víctimas y observar que portaban gran cantidad de dinero en efectivo, con ayuda de otra mujer y dos varones los siguen hasta el lugar donde se comete el robo. Como resultado de esta ardua y minuciosa investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería localiza y detiene, a dos mujeres, vecinas de Roquetas de Mar (Almería) como autoras de un delito de Robo con violencia con resultado de lesiones, quedando la investigación abierta a efectos de localizar al resto de los autores. Las diligencias instruidas junto con las detenidas se ponen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº6 de Roquetas de Mar (Almería) que decreta su inmediato ingreso en prisión provisional. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

