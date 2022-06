Ciudadanos lamenta que el PP suba el máximo la "plusvalía"

jueves 23 de junio de 2022 , 16:03h

“Me alegra que, por fin, se resuelva la cuestión de la titularidad del Colegio del Socorro después de tanto tiempo. Llevamos desde 2017 dando vueltas, y es sorprendente que este Ayuntamiento haya tardado cinco años en descubrir que el Colegio del Socorro es suyo”. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, durante el debate, en el pleno ordinario celebrado este jueves, de la resolución del expediente de investigación patrimonial de dicho inmueble. A este respecto, el edil liberal ha recordado la moción de Ciudadanos, aprobada por unanimidad en 2017, para rehabilitar y poner en servicio este edificio como centro dotacional destinado a formación de personas en riesgo de exclusión social, así como en centro social y vecinal. “Ahora toca ser ágiles para que se cumpla esa moción”, ha añadido.

En otro orden de cosas, Cazorla se ha referido, durante el debate de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza de limpieza y recogida de residuos, al “problema crónico de suciedad” que padece la ciudad. “Es frívolo echarle la culpa al viento, como hace la concejal Cobos. Aquí se está fallando en la gestión de la limpieza. La percepción ciudadana es que Almería está muy sucia, y que el servicio de limpieza, pese a los cinco millones de euros de más que estamos pagando con respecto al pliego inicial, deja mucho que desear”, ha manifestado. Asimismo, ha afeado que el equipo de Gobierno del PP “suba el máximo permitido, un 30%, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos”, algo que ha tildado de “muy injusto para los almerienses, y muy poco liberal por su parte”. “Desde que Ciudadanos está en este Ayuntamiento, se han bajado impuestos y eliminado el cobro de plusvalías gracias a iniciativas de nuestro partido, y siempre vamos a trabajar en esa línea. Esta vez, el PP ha decidido unilateralmente aumentar esta tasa hasta el máximo permitido, y por eso votamos en contra”, ha asegurado.

A la hora de aprobar la cifra de población del padrón de Almería, Miguel Cazorla ha ofrecido la siguiente reflexión: “Este año hemos perdido 1.496 habitantes. En la última década, el número de residentes está estancado, un año sube mil, al siguiente perdemos mil, y así sucesivamente. Todo esto ocurre al mismo tiempo que los municipios de nuestro entorno crecen constantemente, lo que nos lleva a pensar que algo no se está haciendo bien. No somos una ciudad atractiva para los jóvenes. Es verdad que la vivienda es más barata en Roquetas o en Huércal, pero deberíamos realizar un plan estratégico para que Almería crezca, porque así, además del progreso de Almería, garantizaremos que el nivel de ingresos no se reduzca, algo que acabará pasando si esto se convierte en una tendencia fija”.

Ruegos y preguntas

En el turno de ruegos y preguntas, el Grupo Municipal de Ciudadanos ha planteado diversas cuestiones, tales como qué se está haciendo desde el Ayuntamiento para evitar que este verano se repita la “tercermundista imagen” que suele producirse cada verano con miles de peces muertos en la Rambla del Charco por la falta de capacidad de depuración de la EDAR de Cabo de Gata. Además, la formación naranja ha preguntado por qué el Defensor del Pueblo ha vuelto a incluir al Ayuntamiento de Almería en su lista de administraciones entorpecedora s, así como por la frecuencia de limpieza y baldeo en las calles del término municipal, por la proliferación de ratas y cucarachas en la calle Campo Verde y aledaños, el incumplimiento con la puesta en marcha del servicio público de alquiler de bicicletas aprobado en 2017, las negociaciones con los afectados por la promoción de viviendas de Almería XXI en la avenida Vilches, o la falta de imparcialidad en un programa de Interalmería TV, entre otras cuestiones.