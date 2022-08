Ciudadanos recuerda al PP que los ejidenses siguen sin playa canina

martes 02 de agosto de 2022 , 20:53h

"Los ejidenses siguen sin disponer de una playa que puedan compartir con sus animales de compañía a pesar de que la propuesta fue presentada en el Pleno del pasado 10 de junio de 2021 y aprobada por unanimidad", ha afirmado la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de El Ejido, Verónica Gómez, subrayando que “este equipo de Gobierno sigue sin hacer nada por poner en marcha esta zona, muy demandada por nuestros vecinos, y mucho más en tiempos de calor como los de ahora, en los que muchos vecinos querrían poder acudir con sus mascotas a una playa”.

Respondiendo a las palabras del alcalde del pasado pleno, en las que aseguraba que la ubicación de la playa canina no es una decisión que se tome "de hoy para mañana", Verónica Gómez ha recordado que "han tenido más de un año para decidirse y comenzar con los trabajos y no lo han hecho”. “Ahora, con el calor, queda en evidencia la dejadez municipal en todo lo relativo a los animales de compañía. Nuestros vecinos buscan un espacio en nuestra costa que compartir con sus mascotas. No lo tienen, y vista la inacción municipal en este aspecto, seguirán sin tenerlo”, ha lamentado.

Inmersos ya en la temporada estival y con las altas temperaturas que caracterizan a estas fechas, la concejal de Ciudadanos ha apuntado que “parece inexplicable que no haya ni haya habido movimiento alguno en este sentido; han tenido doce meses para ponerse de acuerdo y para comenzar a poner en marcha las infraestructuras necesarias”, ha explicado Verónica Gómez.

“Parece mentira que el alcalde se escude en la complicación que conlleva decidir dónde irá ubicada la playa canina porque ha tenido, repito, doce meses para analizar los pros y contras de colocar esta zona acondicionada en un sitio u otro y lo que parece es que está dando largas, a ver si termina el verano”, ha resaltado Gómez.

La playa canina es “más que necesaria y no estamos hablando de algo baladí”. En el municipio de El Ejido hay censados unos 17.000 animales domésticos, “y nuestro trabajo debe ir también enfocado a ellos y a sus dueños, integrándolos y haciéndolos partícipes de la vida y actividad de nuestro pueblo”. Cabe recordar que el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de El Ejido ya expresó su malestar cuando en el Pleno del mes de junio de este año se dio a conocer el Plan de Playas 2022 y no

aparecía ningún dato o avance sobre la playa canina. “Desde hace tiempo deberían estar contemplados puntos como la ubicación, el equipamiento, situación o acotado de esta zona reservada, o incluso que ya estuviera hecha habida cuenta del tiempo que ha pasado desde que se aprobó la propuesta y que ya existiera este tipo de zona en el municipio a la que pudieran acudir las personas con sus mascotas”, ha reivindicado la portavoz del Grupo.