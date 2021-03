PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Capital Claves del presupuesto municipal de Almería para 2021 martes 16 de marzo de 2021 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, desgrana unas cuentas para las que reclama “responsabilidad y generosidad” de la oposición para apoyarlas por su decidido “carácter social, alejadas de siglas” El concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha subrayado hoy el carácter social de un presupuesto para este año que viene a “reforzar” las políticas de protección y promoción social, así como la formación y el empleo, un presupuesto que con un consolidado de algo más de 204 millones de euros “mantiene el nivel de inversión, como medida para la dinamización de nuestra economía, además de un alivio de la carga fiscal y ayudas directas a aquellos ciudadanos y sectores más directamente afectados por la pandemia: hostelería, comercio, turismo y cultura”. Previo a la comisión que dictaminará las cuentas municipales para este año, mañana miércoles, el concejal de Economía ha defendido unas cuentas “alejadas de siglas, confeccionadas para salir cuanto antes de la situación derivada de la pandemia y en apoyo de quien más lo necesita”. Por ello ha insistido en encontrar el “mayor respaldo posible del resto de grupos de la corporación, entendiendo que hay más cosas que nos unen a las que nos separan”, ha explicado, abogando por dejar de lado “directrices políticas” y centrar el debate y el sentido del voto respecto del presupuesto “en las necesidades de los almerienses” Alonso desgranaba hoy el presupuesto municipal “excepcional” que se elevará a pleno, previsiblemente la próxima semana, condicionado en esa excepcionalidad por la pandemia. En este contexto ha destacado “el elevado incremento de las consignaciones destinadas al gasto social, más de 30 millones de euros para actuaciones de protección de promoción social, lo que supone un incremento de casi el 15%” En esa prioridad de la política social ha incluido la “apuesta” por la formación, la generación de oportunidades y la creación de empleo, de forma particular a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) para la inserción de personas más vulnerables, “un plan de empleo municipal a través del cual se beneficiarán 1.350 almerienses a través de un crédito contemplado de más de seis millones de euros, de los cuales más de tres se destinan a la remuneración por asistencia a cursos”. Alonso ha reiterado que las cuentas municipales para 2021, cuyo apoyo sigue negociándose con el resto de grupos municipales con representación en el Pleno, tienen como máximo “objetivo” la reactivación económica, una reactivación que permita “recuperar cuanto antes la situación que antes de la pandemia disfrutaba nuestra ciudad”. En este sentido ha defendido que “gracias a la gestión económica responsable de ejercicios anteriores, podemos afrontar el 2021 con un incremento en la capacidad de gasto pese a la disminución prevista de los ingresos propios”, ha resumido. Presupuesto de ingresos Atendiendo a la estructura del Presupuesto de Ingresos, los ingresos tributarios continúan representando la fuente de financiación más importante del Ayuntamiento, el 54,83% de los ingresos totales, si bien, para este 2021, su peso se ve disminuido, en casi el 6,5% y algo más de siete millones de euros, “como consecuencia de la merma de ingresos prevista como consecuencia de las medidas tributarias adoptadas para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. De esta cuantía casi dos millones son derivados de las rebajas fiscales aprobadas por el Ayuntamiento. Especialmente reseñable, y así lo ha destacado Alonso, es el incremento de los fondos provenientes de financiación externa, consecuencia según el titular de Economía del “ingente” trabajo llevado a cabo en años anteriores “a la caza y captura de financiación externa. Gracias a estos fondos, POEFE, ERACIS, Plan Turístico de Grandes Ciudades, EDUSI o el Proyecto CAMINA, el Ayuntamiento financiará muchos de los proyectos imprescindibles para el despegue de nuestra ciudad”. Presupuesto de Gastos Este pequeño incremento de los ingresos tiene su contrapartida en los créditos de gasto, donde el gasto corriente (Capítulos I a V) alcanza su importe más importante con 167.194.765,62 euros. En este capítulo ha venido a destacar Alonso la disminución del Capítulo III (Gastos financieros), en un 32,08%, fundamentalmente gracias a la refinanciación de los préstamos bancarios en 2020. Por lo que respecta a las operaciones financieras, estas experimentan un incremento del 6,03 por ciento sobre 2020 , alcanzando un importe de 12.411.588,8 euros. Áreas Municipales Por áreas municipales es la de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana una de las que mayor incremento registra en este presupuesto, un 14,6%, elevando la cifra que gestionará hasta los 22.497.710,90 euros. Alonso ha venido a destacar en este área la consignación destinada a la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Ley de Dependencia, en la cual se recoge el incremento del precio/hora a percibir por las trabajadoras de este servicio (de 13 a 15,75 euros/hora), lo que supone un incremento anual en la cuantía del contrato a asumir por parte del Ayuntamiento de 2.163.727,5 euros. En el presupuesto se contemplan además subvenciones por importe de 676.871,74 euros, entre las que se encuentran ayudas de emergencia COVID por importe de 200.000 euros. Dentro de este área se ha incluido además una partida destinada al equipamiento, por importe de 300.000 euros, del nuevo edificio que albergará a las entidades sin ánimo de lucro del Tercer Sector. Responsable de la tramitación de las ayudas directas a autónomos y empresas afectadas por las medidas derivadas de la declaración del Estado de Alarma y también en cuanto a la gestión de proyectos e iniciativas financiadas con fondos europeos será el área de Presidencia y Planificación. Con un presupuesto superior a los siete millones de euros, a su cargo recae el crédito inicial de 500.000 euros de ayudas directas autónomos y empresas,, pretendiendo disponer de mayores recursos a lo largo del ejercicio. En este punto, Alonso ha recordado que “a fecha de hoy, el Ayuntamiento de Almería sigue sin recibir un solo euro por parte del Gobierno, tampoco de fondos procedentes de Europa, cuya gestión depende también del Gobierno” Además, en colaboración con la empresa municipal Almería 2030 S.A.U., que cuenta en 2021 con un Presupuesto de 368.967,83 euros, se llevará a cabo el “Proyecto Camina”, mediante el cual, en el plazo de 4 años y con un Presupuesto de 4,3 millones de euros, se llevarán a cabo diferentes acciones innovadoras “conectando mediante una ruta cultural los barrios de La Chanca-Pescadería, el Casco Antiguo y el Centro”; ha recordado Alonso Desde esta área se coordinarán también las diferentes propuestas y proyectos de inversión para acceder a los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, “recursos fundamentales para transformar nuestra ciudad y una oportunidad única para la recuperación socioeconómica”. En el presupuesto del área de Urbanismo e Infraestructuras, a la que están adscritas la Gerencia Municipal de Urbanismo (9.289.172,38 euros) y la Empresa Municipal Almería XXI (9.598.897 euros) se encuentra la mayor parte del crédito destinado a inversión. Durante 2021 se contemplan importantes actuaciones en el Centro Histórico de Almería (Plaza Administración Vieja, Cerro de San Cristóbal, entorno Hospital Provincial…), además de estar previstas actuaciones en barrios, la rehabilitación de las últimas dos plantas del edificio Virgen del Mar, la rehabilitación del Patio, en Pescadería, además de contemplarse importantes partidas para continuar con la política de expropiación de inmuebles y terrenos en el entorno de la Alcazaba. Además, respecto a Almería XXI, Alonso ha adelantado la asunción de la gestión de las ayudas al alquiler de viviendas, así como la ampliación en el límite de edad, hasta los 45 años, para acceder a este programa de ayudas. Seguridad y movilidad Con una dotación de 29.699.262,48.euros, el área de Seguridad y Movilidad cuenta con un presupuesto “muy ambicioso” para seguir avanzando en la movilidad de nuestra ciudad, como ha significado Alonso, siendo una área “determinante” para la obtención y gestión de los Fondos Europeos de Reconstrucción, “a través de los cuales esperamos lograr importantes avances en materia de sostenibilidad”, ha referido. De forma nominativa se ha referido a la sensible mejora que se abordará en cuanto a la señalización de nuestra ciudad, gracias a un nuevo contrato que al que se destinarán 500.000 euros anuales, además de inversiones en infraestructuras semafóricas, en movilidad activa y paradas de taxi. De forma particular se ha referido a la dotación destinada al sector del Taxi, con ayudas cifradas en 135.000 euros así como a la incorporación de 48 nuevos agentes de Policía Local, incluyendo en el presupuesto, además de las cantidades destinadas a su remuneración, dotaciones para su equipamiento (armas, chalecos, transmisores…) y crédito para la compra de nuevas motocicletas. Deportes, Cultura y Promoción de la Ciudad Este 2021 desde el Ayuntamiento se seguirá apostando por el deporte, la cultura y la proyección de la ciudad desde el punto de vista turístico y promocional. En lo que respecta al área de Deportes, derivado de la asunción de la gestión por parte del Ayuntamiento de los complejos deportivos municipales, el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes, se incrementa hasta los 4.620.99,36 euros. En el capítulo de inversiones es especialmente destacable la inversión prevista para el barrio de Costacabana, con una actuación plurianual, que permitirá la construcción de un gran Complejo Deportivo Municipal en el que tendrá cabida la Gimnasia Rítmica, piscina climatizada, naves para concesionar actividades náuticas y 5 salas de usos múltiples de 150 metros cada una (deportes minoritarios, …). Además también se contempla la renovación del césped artificial del campo de fútbol de los Pinos, en El Alquián. En lo referente a la Cultura, pese a las restricciones existentes en la actualidad, el Presupuesto 2021 dota créditos para que las actividades culturales puedan reanudarse con total seguridad a medida de que las restricciones se vayan aliviando. “La cultura es un agente fundamental de dinamización de nuestra ciudad, por lo que además de mantener las líneas de apoyo al tejido cultural local, se contempla una dotación de 50.000 euros para subvencionar a los artistas afectados por el COVID, así como 10.000 euros a repartir entre los feriantes de nuestra ciudad”, ha adelantado Alonso El área de Promoción de la Ciudad será responsable directo de las actuaciones destinadas a la reconstrucción de la economía local mediante acciones destinadas a la promoción del comercio de proximidad y a nuestra hostelería, contemplándose además ayudas COVID dirigidas a las Asociaciones de Comerciantes y Hosteleros y a los Guías Turísticos. Se incrementa la dotación destinada al Plan de Playas, conscientes de la importancia que el buen estado de estás tendrán en la reactivación de la ciudad. En su presupuesto, 4.204.000 euros, se incluye el resultado del Convenio con la Junta de Andalucía para el inicio de las acciones previstas en el Plan Turístico de Grandes Ciudades. Las actuaciones contempladas tendrán como destino el Mercado Central, los Refugios de la Guerra Civil, las visitas guiadas, el turismo cinematográfico y la promoción y mejora de la oferta turística en temporada baja. Servicios municipales y Sostenibilidad Ambiental Por último, subrayar que el área de Servicios Municipales, con un presupuesto de 14.984.000 euros, velará por el adecuado estado y mantenimiento del conjunto de dependencias municipales, incluidos los colegios públicos de nuestro término municipal. Además contempla partidas significativas destinadas a la inversión en espacios y edificios públicos y la renovación de juegos infantiles y biosaludables. En lo que respecta al área de Sostenibilidad Ambiental, con un presupuesto de 45.950.000 euros, asume las competencias de las grandes concesionarias de servicios municipales. En cuanto inversiones se continuará con la sustitución de luminarias en el alumbrado público del término municipal, se llevarán a cabo obras de abastecimiento y saneamiento, mejorando el mobiliario urbano y se continuará actuando en solares municipales. RESUMEN DATOS PRESUPUESTO Presupuesto Consolidado: 204.697.597,90

Ayuntamiento de Almería: 193.661.329,30

Gerencia Municipal de Urbanismo: 9.289.172,38

Patronato Municipal de Deportes: 4.620.999,36

Patronato Municipal de Escuelas Infantiles: 1.294.687,88

Empresa Municipal Almería XXI: 598.897

Interalmería Televisión: 1.218.000

EMAT: 1.218.000

