Ana Belén actuará en el Maestro Padilla con ‘Eva Contra Eva’

martes 16 de marzo de 2021 , 17:55h

Será el 15 de mayo, en el marco de la programación de primavera del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y las entradas ya se encuentran a la venta







El teatro es uno de los pilares de la programación de cada temporada del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y, pese a las difíciles circunstancias actuales, así será una vez más en la de la próxima primavera. Si hace unas semanas se anunció la presencia de Gabino Diego el 16 de abril con ‘Los Mojigatos’ y de Imanol Arias el 30 de abril con ‘El Coronel no tiene quien le escriba’, ahora la que se suma a las propuestas de este próximo trimestre será Ana Belén, que estará en el Auditorio Municipal Maestro Padilla el 15 de mayo con su obra ‘Eva Contra Eva’.



Se trata de una obra de Pau Miró, con dirección de Silvia Munt y con un reparto que se completa con Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón y Ana Goya.



‘Eva Contra Eva’ es una obra inspirada en el clásico ‘Eva al desnudo’, de Joseph L. Mankiewicz. El argumento parte de dos actrices, de generaciones distintas, deben interpretar a un mismo personaje. En esta coincidencia chocan dos maneras de entender la vida y la profesión. La actriz más joven lucha por conseguir la oportunidad de darse a conocer. La actriz mayor se esfuerza para que el paso de los años no la haga desaparecer de los escenarios. Pero eso no las convierte necesariamente en enemigas, sino que se trata de miradas complementarias que pueden aprender la una de la otra, sin ninguna necesidad de destruirse. ¿Se darán cuenta o acabarán devorándose?



Los personajes de ‘Eva Contra Eva’ (el director, el crítico, la representante y las dos actrices) utilizan el teatro para hablar de la vida y la vida para hablar del teatro. Se entregan a esta profesión con tanta intensidad y devoción que, a menudo, pierden la capacidad de reírse de sí mismos. Y es en la excesiva trascendencia que otorgan a sus vulnerabilidades, convirtiéndolas en meras vanidades, donde radica la comedia. Shakespeare decía que el objetivo del teatro es poner un espejo ante los espectadores para poder reflejar las virtudes y los defectos de cada época. Ojalá que en el espejo que ofrece ‘Eva Contra Eva’ podamos ver algunas de nuestras imperfecciones contemporáneas con una sonrisa en la cara.



Actualmente la cita está programada a las 19.30 horas. La venta está dispuesta a través de una plantilla de bloqueos que muestran las localidades no habilitadas por distanciamiento social. Las entradas se encuentran a la venta ya en www.almeriaculturaentradas.es. Tienen un precio de 24 euros para el patio de butacas y de 20 euros para la de la planta superior.



Todas las actividades programadas por el Área de Cultura cumplen escrupulosamente con la normativa vigente en cuanto a distanciamiento y medidas sanitarias exigidas y reducción de aforo para poder disfrutar con tranquilidad de la #CulturaSegura, como viene realizando en todos los eventos.