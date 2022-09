Capital Cobos muestra al grupo socialista la Planta de Residuos martes 20 de septiembre de 2022 , 16:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental y responsables de la empresa de tratamiento, PreZero España, guían a los socialistas durante el recorrido La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, junto a técnicos del área y de la empresa encargada de la gestión de la Planta de Tratamiento, Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos de Almería, PreZero España, ha acompañado este mediodía la visita que han girado hoy a las instalaciones los concejales del grupo municipal socialista. Durante la misma han podido conocer la labor y gestión que presta la Planta en la transición de la recogida de residuos y el tratamiento que de ellos se hace en las instalaciones. La visita ha servido además para conocer el funcionamiento de las labores que allí se realizan, para cruzar opiniones y dar respuesta respecto del incendio ocurrido en la tarde del pasado 23 de agosto en esta planta, una vez conocido el informe preliminar realizado por la empresa concesionaria, así como los pasos que se han seguido tras el suceso y las soluciones técnicas en las que ya se está trabajando para la recuperación de las instalaciones. Cobos ha explicado que “a la par que se trabaja en la extinción total del incendio, que ha inutilizado parte de las instalaciones, seguimos trabajando en una correcta clasificación y recuperación de residuos que siguen llegando a esta planta, derivando los restos de envases (contenedor amarillo), así como de papel y cartón (contenedor azul) a otras plantas de clasificación. Nuestra obligación sigue siendo garantizar el que el ciudadano pueda seguir reciclando”, ha recalcado. Añadía, en este sentido, la edil popular que “el resto de la contenerización que llega sigue el tratamiento que así ha recomendado la Junta de Andalucía, encargada de velar por el cumplimiento de la autorización ambiental integrada a los efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental”. Reconociendo una vez más la “rápida y eficaz actuación” de Bomberos y personal de la Planta de Reciclaje, la edil ha insistido ante el grupo socialista en “poner a su disposición toda la información sobre este incendio, en un ejercicio de total transparencia”, así como ofrecer cuantas explicaciones se demanden, entendiendo que “un conocimiento de la realidad y en primera persona evitará juicios de valor o declaraciones que para nada ayudan a la resolución de un problema que, en gran medida, y somos muy conscientes, afecta directamente a los vecinos de Cuevas de Los Medina, a los que nos debemos para encontrar una solución que evite humos y malos olores.”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

