Capital La alcaldesa anuncia que 'Espacio ALMA' se inaugurará el 30 de septiembre martes 20 de septiembre de 2022 , 18:20h

El Edificio Municipal de Servicios Sociales Asistenciales, 'Espacio ALMA', abrirá sus puertas el viernes 30 de septiembre en la Vega de Acá con un acto inaugural, previsto para las 18.00 horas, que estará presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y al que asistirán autoridades y representantes de todas las asociaciones y entidades que forman parte del proyecto. Así lo ha adelantado la regidora, quien ha señalado también que para que todas las personas, asociaciones y entidades interesadas puedan conocer con detalle las dependencias u otras cuestiones de interés sobre el 'Espacio ALMA', se organizarán unas Jornadas de Puertas Abiertas con una visita guiada por el centro que se realizará durante la semana posterior a su inauguración. Y la incorporación de las cerca de medio centenar de asociaciones y entidades de personas con discapacidad (física, sensorial, cognitiva e intelectual) que albergará el edificio se desarrollará de forma progresiva a lo largo del mes de octubre. 'Espacio ALMA' es un compromiso del Equipo de Gobierno municipal que que nace especialmente para satisfacer las demandas y necesidades de las personas con diversidad funcional de nuestra capital; su fin es favorecer la participación social y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. "Se trata de un proyecto inédito e innovador, que abre sus puertas a todas las asociaciones y entidades de personas con discapacidad, para dar respuesta a las diez lineas estratégicas y objetivos marcados en el II Plan Municipal de Discapacidad (2022-2025)", afirma María del Vázquez. "El reto", explica, "es conseguir una ciudad más inclusiva, abierta, libre de barreras y favoreciendo el trabajo en red. Se trata de un entorno libre y participativo y las actuaciones que en él se realicen se desarrollarán en un edificio accesible, vanguardista, abierto y creado exclusivamente para ello". Características Ubicado junto al Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos, en la Avenida Santiago Martínez Cabrejas, Espacio ALMA es un edificio de cuatro plantas (sótano más tres), con más de 2.000 m² construidos sobre rasante y diseñados para conseguir un espacio diáfano y sin barreras. Toda la superficie del edificio es accesible, es decir, se ha conseguido la "accesibilidad universal". El mismo alberga más de 40 puestos de trabajo, distribuidos en dos salas de trabajo compartido, cuyo fin es facilitar a las entidades sociales sus tareas de gestión y administración. Cuenta con 10 salas de talleres polivalentes (2 destinadas a facilitar una vida independiente) con capacidad para 8- 2 personas y 5 aulas; 10 salas de confidencialidad destinadas a la atención personalizada de personas usuarias; una sala multisensorial para el desarrollo de estimulación cognitiva, emocional y sensorial; dos salas de gimnasio (Adultos e Infantil) y dos salas de fisioterapia; un aula de formación con capacidad para 10 alumnos; tres salas de reuniones y 4 de videoconferencias presenciales y on line, y un salón de actos- auditorio con capacidad para 142 personas, destinado al uso y organización de actos institucionales,asambleas, conferencias o jornadas. Además, dispone de una sala de lactancia o conciliación, que facilite la maternidad y el cuidado personal; un área de recepción y dos despachos de administración; zonas de descanso, vestuarios, aseos, almacenaje, salidas de emergencia y otras comunes.

