Capital Cobos recuerda que los regantes que pedían más agua en 2017 no se quejaron de dónde salía lunes 07 de junio de 2021 , 18:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La edil de Sostenibilidad defiende la transparencia que ha acompañado el proceso de estudio por parte de la Mesa del Agua municipal para determinar “la mejor opción” para abastecer de agua a la ciudad



La concejala delegada del Área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha insistido hoy en que la puesta en marcha de nuevos bastidores de la desaladora de Almería está avalada por los informes y estudios realizados por quien tiene las competencias y responsabilidad en materia hídrica, en este caso, la Junta de Andalucía, recordando la conclusión de dichos informes respecto de que “el sistema de desalación es la mejor opción de las posibles” en el objetivo de abastecer de agua a la ciudad.



En este sentido, ha defendido la “transparencia” con la que ha actuado el Ayuntamiento a la hora de dar a conocer “todos” los informes que se han realizado al respecto. “Nosotros no tenemos ni que objetar, ni juzgar, no somos especialistas. Nuestro cometido no es entrar en valoraciones respecto del contenido de uno u otro informe y sí respetar, como siempre hemos hecho, el pronunciamiento de la administración competente”, ha indicado.



“El mandato de la autoridad hídrica es que el funcionamiento de la desaladora es la mejor de las opciones posibles para garantizar el abastecimiento de agua”, ha recalcado Cobos frente a las críticas hoy expuestas por diferentes grupos de la oposición tras la reunión mantenida la semana pasada en el seno de la Mesa del Agua municipal, reunida para dar cuenta de los estudios que se han realizado en este sentido.



Cobos ha recordado, frente a esas críticas, que en 2017 la desaladora ya dobló la puesta en marcha de bastidores, respondiendo así a la necesidad de los regantes para contar con mayor aporte de agua en unos momentos muy complicados. “Entonces, los que ahora critican esta cuestión y que supuso la puesta en marcha de más bastidores no lo hicieron”, ha lamentado, insistiendo en que “ante las dudas que se plantearon hace meses, decidimos parar el procedimiento, estudiar la situación y esperar la determinación de informes que avalaran el paso que ahora se pretende dar”.



Un impasse, paralizado el proceso, ahora resuelto con el informe de la administración competente, la Junta, que viene a respaldar, con todas las garantías, la propuesta municipal para garantizar el “abastecimiento de agua para los almerienses. Eso es algo básico que no podemos olvidar. De lo que se trata es priorizar que no falte el agua, garantizando que esta sea de calidad”



Y es que para Margarita Cobos la premisa fundamental es “asegurar el abastecimiento de agua a los almerienses, también para el riego”, ha insistido, formulación que ahora se avala con el uso del sistema de desalación como mejor opción, “siempre siendo muy conscientes de la sobreexplotación de acuíferos, un problema que algunos ven ahora como nuevo cuando no es así”, ha censurado.



La concejala de Sostenibilidad Ambiental ha recordado la “autorización al cien por cien que tenemos por parte de la autoridad hídrica para hacer uso de la planta desaladora. El ejercicio de análisis y transparencia que ha existido en estos meses atrás permiten ahora poder tomar decisiones en este sentido, con monitorizaciones, que vamos a hacer; lo que se nos pida haremos, pero tenemos que seguir avanzando porque la necesidad de agua, para beber en Almería, es real”.



Cobos ha insistido en que hay personas que no quieren convencerse del pronunciamiento que ahora ha realizado quien tiene las competencias en materia hídrica, que es la Junta de Andalucía, recalcando que la posición municipal será, desde la transparencia, la de garantizar el abastecimiento de agua. Para los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo con los informes presentados por los técnicos” Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

