Capital El Debate sobre el Estado de la Ciudad será el viernes 11 de junio lunes 07 de junio de 2021 , 18:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Así se ha acordado en el día de hoy en la Junta de Portavoces presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco



El Ayuntamiento de Almería celebrará el Pleno sobre el Estado de la Ciudad el próximo viernes 11 de junio, a las 8.30 horas, según ha acordado esta mañana la Junta de Portavoces, presidida por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco. En la misma se han acordado los turnos y duración de las intervenciones de los diferentes grupos con representación en la corporación municipal que participarán en este debate.



Del mismo modo, se ha decidido que la celebración de esta sesión plenaria sea presencial, con asistencia en el Salón de Plenos también de los medios de comunicación, no así de público debido a las restricciones de aforo provocadas por la pandemia de coronavirus. El Pleno podrá seguirse también por la televisión municipal Interalmeria TV, a través de TDT o de su web.



Según el acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces, el turno de intervenciones lo abrirá el alcalde con un análisis de la gestión realizada y los proyectos de futuro, en el ecuador de la Corporación. A continuación, tendrán un primer turno de palabra de quince minutos los portavoces de cada grupo político municipal, de menor a mayor. Posteriormente, habrá una segunda intervención de réplica, de diez minutos para cada uno, en el mismo orden, y cerrará finalmente el debate el alcalde.



La portavoz del Equipo de Gobierno, María del Mar Vázquez, ha explicado que “la convocatoria responde a lo recogido en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno (ROF), una convocatoria que se produce prácticamente en el ecuador de la Corporación”, añadiendo que espera sea un debate “reflexivo y sobre todo útil para el ciudadano, en el objetivo común de seguir construyendo una ciudad mejor para el conjunto de la sociedad almeriense y en el que el intercambio de ideas, más allá de diferencia políticas, contribuya a ese objetivo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

