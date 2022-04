Almería Colega denuncia la agresión "homófoba" a una pareja martes 26 de abril de 2022 , 16:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La agresión tuvo lugar en la tarde del lunes 25 de abril en el entorno del parque de la Plaza Jorge Guillén en la capital de la provincia. COLEGA ALMERÍA, Colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de la provincia de Almería, Colega-Almería, ha condenado una agresión "homófoba" sufrida por una pareja homosexual en la tarde del lunes en la plaza de Jorge Guillén de la capital almeriense. La víctima en su declaración confirmó que recibió un puñetazo en la mejilla izquierda, tras haber sido recriminado e insultado en repetidas ocasiones, por besar a su pareja. Aunque el agresor ha sido detenido y acusado por delito de odio y tiene previsto su puesta a disposición judicial mañana 27 de abril. Según refleja los datos del tercer informe del Observatorio Andaluz Contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia correspondiente al año 2021, revela que el 66% de las agresiones las sufren hombres por su condición homosexual (en un 46% de los casos). Este tipo de incidentes se producen, sobre todo, en espacios públicos (29%), seguido de las redes sociales y otras plataformas virtuales (27%), los centros educativos (15%) y el ámbito familiar (10%). El 42% de las víctimas que sufren agresiones homófobas son menores de 30 años y solo el 11% son mayores de 50, y los tipos de incidentes son los relativos al discurso de odio en un 31%; agresión verbal y psíquica, un 26%; acoso y bullying, 20%; agresión física un 19%, y negación de un servicio en un 3%. “Lo más reseñable que el 69,30% de víctimas no denuncia por miedo a las represalias o la desconfianza en las instituciones'', comenta Antonio Ferre, presidente y Director del Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. "Desde Colega Almería condenamos esta brutal agresión homófoba, esta falta de vivir en libertad, que no hace más que confirmar lo que exigimos desde hace tiempo, más respeto a la diversidad sexual y de géneros que últimamente van en aumento y acompañado del discurso de la extrema derecha y del feminismo transexcluyente ", han insistido Antonio Ferre. “Es necesaria la cooperación de la sociedad en su conjunto para acabar la LGTBIFOBIA y la implicación urgente de las administraciones públicas almerienses para que juntos vayamos de la mano, administración y asociaciones, para no agrandar más esta bola de nieve, por eso desde COLEGA ALMERIA exigimos una mayor formación en este tipo de delitos de odio para el mundo jurista y funcionario, así como para el mundo periodístico, evitando la información inexacta o discriminatoria y al Ayuntamiento de Almería que el plan municipal contra la LGTBIfobia para educar en igualdad y diversidad desde todos los ámbitos sea una realidad ya” ha subrayado Antonio Ferre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

