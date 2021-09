Economía Comerciantes del centro se unen en un sorteo "rasca y gana" miércoles 08 de septiembre de 2021 , 17:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Hasta el 28 de octubre, tus compras en más de 50 comercios pueden tener premio. A través de la iniciativa ‘Almería, Compra, Rasca y Gana’, en la que participan 50 comercios locales del centro de la ciudad, se repartirán diferentes premios. Están distribuidos en unos 1.000 tarjetas ‘Rasca y Gana’, premiados con mochilas, gafas, monederos, una plancha de ropa y un sorteo de unos baños árabes.



Fomentar y apoyar al pequeño comercio es tan importante para la dinamización de una ciudad, apunta el presidente de FAVA ARGAR, Antonio Cintas.



‘Almería, Compra, Rasca y Gana’ es una iniciativa con la que se pretende animar a los almerienses a que consuman en este tipo de establecimientos en la temporada de septiembre/octubre.





Cómo participar en la campaña ‘Rasca y Gana’

Cada comercio estipula la compra mínima, al comprar ese mínimo los participantes recibirán una de las tarjetas ‘Rasca y Gana’. El cliente rascará la tarjeta y si resulta premiado, podrá canjear su premio en ese mismo día o antes del 28 de octubre en el comercio LALÁ, calle Javier Sanz, 12.



Para saber qué comercios locales participan en esta iniciativa, basta con entrar en las redes sociales de la “Plataforma de comercios centro de Almería, por nuestro comercio local” o en su web: http://plataformacomercioscentroalmeria.mozello.es/.



‘Rasca y Gana’ es una campaña organizada desde la Federación de vecinos de Almería (FAVA ARGAR) y por la Plataforma de comercios centro de Almería, por nuestro comercio local.





NUEVA PLATAFORMA DE COMERCIANTES

Nace en la ciudad una nueva plataforma de comercios locales de la unión de jóvenes, vecinos y varios comerciantes del centro de la ciudad.





Una plataforma sin animo de lucro, pero con mucho trabajo y objetivos:



•Pretendemos poner en marcha todo tipo de iniciativas a favor del comercio local.



•Ser imagen del centro de Almería como lugar turístico y atraer también al cliente local.



•Unir a los comerciantes del centro y defender el comercio local.



•Promover iniciativas para el comercio local.



•Promocionar y publicitar el pequeño comercio de ciudad con el fin de dar a conocer los diferentes establecimientos asociados.



•Potenciar la limpieza y conservación de las calles, mobiliario e infraestructuras urbanas así como velar por su buen estado y funcionamiento.



•Creación del primer plano comercial para turistas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.