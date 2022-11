Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Comienzan las demoliciones de pavimentos en Paseo de San Luis lunes 14 de noviembre de 2022 , 11:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el entorno del Hospital Provincial El Ayuntamiento de Almería informa que, como consecuencia del desarrollo de las obras de urbanización en el entorno del Hospital Provincial y el inicio de los trabajos de demolición de pavimento, a partir de mañana lunes, día 14, el recorrido habitual de la línea L1 (Casco Histórico) de autobús urbano, a su paso por Paseo de San Luis, será desviado a través de las calles Pintor Díaz Molina y Hospital, para recuperar su recorrido habitual a partir de la calle La Reina. Como consecuencia de este desvío en el recorrido de la línea, la parada 407 (Paseo San Luis 7) quedará provisionalmente fuera de servicio. Los cambios obligados por las obras de urbanización en el recorrido de esta línea vienen acompañados además de la prohibición de aparcamiento, debidamente señalizada, a partir del lunes 14 a las 8,00 horas. El acceso de vehículos a la zona de obra queda reservado solo a servidumbre Con un plazo de ejecución de doce meses y una inversión de 1,2 millones de euros. las obras vendrán a dotar al entorno del Hospital Provincial de unas infraestructuras modernas y un nuevo diseño a nivel de urbanización, coronando así la rehabilitación del Hospital Provincial, actualmente en marcha. Desde el consistorio se quiere pedir disculpas de antemano por las molestias que puedan ocasionar estas obras, necesarias como parte del proceso de rehabilitación y mejora del antiguo Hospital Provincial y de su entorno, obras que simultáneamente ejecutan la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

