Capital Comienzan las obras del entorno del Hospital Provincial y la calle Marcos lunes 07 de noviembre de 2022 , 16:28h Ambas actuaciones, que cuentan con financiación europea, suman una inversión de 1,5 millones de euros La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha anunciado para esta semana el inicio de las obras de renovación de la urbanización del entorno del Hospital Provincial y de renovación y mejora de la calle Marcos, actuaciones que financiadas con fondos europeos suman una inversión total de 1,5 millones de euros. El inicio de ambas obras, en coordinación con el área de Movilidad y Seguridad, tendrán su afectación tanto al trafico urbano como a las condiciones de aparcamiento sobre la zona, de forma particular las obras del entorno del Hospital Provincial. Estas en concreto, a nivel de urbanización, prevén su inicio a partir de mitad de semana, procediéndose con ello a la necesaria señalización para despejar la zona afectada por los trabajos de vehículos. El inicio de las obras obligará al desvío de la ruta habitual de la línea L1 de autobús urbano, derivado a través de las calles Pintor Díaz Molina y Hospital, para recuperar su recorrido habitual a partir de la calle La Reina. Con un plazo de ejecución de doce meses y una inversión de 1,2 millones de euros. las obras vendrán a dotar al entorno del Hospital Provincial de unas infraestructuras modernas y un nuevo diseño a nivel de urbanización, coronado la rehabilitación del Hospital Provincial. El ámbito de actuación de estas obras ocupa una superficie de unos 3.500 m² de superficie incluyendo, de manera principal, las calles Hospital, Alicante, La Reina y Paseo de San Luis. El proyecto además abarca la Plaza Gómez Campana y deja las conexiones preestablecidas, pensando en futuras intervenciones, con las calle Pedro Jover y calle Los Duendes. También para esta semana, en concreto a partir del miércoles, se anuncia el inicio de las obras de remodelación y mejora de la calle Marcos, que tienen como objetivo la renovación de las infraestructuras municipales de alcantarillado y abastecimiento de agua, y la realización de una nueva pavimentación para mejorar las condiciones de uso de la calle para los peatones. Si bien la afectación principal de los trabajos se producirá sobre la calle Marcos, puntualmente "estas influirán sobre la Avenida Pablo Iglesias, ya que el pozo de alcantarillado donde se acometerá la nueva red se encuentra junto a la acera derecha de esta vía, a en sentido hacia la Puerta Purchena, por lo que estos trabajos requerirán una coordinación especial con el Área de Seguridad y Movilidad para afectar lo menos posible a la circulación de los vehículos y autobuses en esa zona", ha explicado Martínez Labella. Con una inversión de 199.757,54 euros, esta actuación, similar a la que ya se ha ejecutado en el mismo ámbito, en la calle Cruces, cuentan con cuatro meses de plazo para su ejecución.

