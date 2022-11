Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Una treintena de personas con discapacidad se forman y harán prácticas en empresas lunes 07 de noviembre de 2022 , 16:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Irán a instituciones públicas y empresas privadas con patrocinio del Ayuntamiento y organizado por Verdiblanca No hay nada mejor para seguir creciendo en capacitación personal y profesional que ir sumando y superando retos; y en ello tiene mucho que ver la formación para el empleo que desde hace varios años imparten de manera colaborativa la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca y el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. Esta mañana, un alumnado de diecisiete personas ha iniciado una nueva propuesta formativa sobre operaciones básicas en viveros y centros de jardinería, que sucede al ya celebrado sobre limpieza, tratamiento y mantenimiento de edificios y locales, que tuvo el mismo número de personas matriculadas hace unas semanas. Ambas ofertas formativas van dirigidas a personas con diversidad funcional desempleadas con el fin de promover las condiciones personales de las beneficiarias a fin de garantizar en gran medida la inclusión socio laboral del mayor número posible de personas con discapacidad, tal y como pretende en sus objetivos el Plan Estratégico 2022-2025 de Verdiblanca, y como se establece en el II Plan Municipal de Discapacidad y el I Plan Municipal de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de la capital almeriense. Tras las dos fases prácticas será el momento de demostrar lo aprendido y terminar de adquirir las habilidades para entrar en el mercado laboral, demostrando sus capacidades y habilidades profesionales a través de prácticas laborales, como complemento a la parte teórica. En el caso del curso de limpieza, las prácticas se llevarán a cabo en la Universidad de Almería, Diputación Provincial, centros de la Junta de Andalucía y en la sede de la propia Asociación Verdiblanca. En el caso de las prácticas de jardinería, se cuenta con la colaboración de Aspapros y STV Jardines de Almería. La Secretaria de Verdiblanca, María Mercedes Moreno, y la concejala delegada del Área municipal, Paola Laynez, han asistido a la apertura del curso de jardinería, impartido por Sassan Formación en sus instalaciones. Moreno ha apuntado que “toda esta actividad formativa no se podría llevar a cabo si no fuera por el apoyo del Ayuntamiento de Almería. Y aprovecho para agradecer a las instituciones y empresas donde realizan las prácticas por confiar en este alumnado y en nuestra plantilla que les apoyarán una atención personalizada. Son actividades en las que además de aprender, comparten experiencias y enriquecen su empatía”. Por su parte, Laynez ha afirmado que “el Ayuntamiento de Almería siempre se muestra involucrado con todas las asociaciones que trabajan con la discapacidad. Por eso es un placer inaugurar este nuevo curso en esa estrecha colaboración que mantenemos con Verdiblanca, con las aportaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, que en definitiva lo que se va buscando es la inclusión laboral, tan importante para todos. Son muchos alumnos y seguiremos buscando siempre mejorar la vida de todos los almerienses”. En esta visita motivacional, también han contado con el acompañamiento de María Salmerón, de Sassan Formación, que ha agradecido una vez más “la confianza depositada en nuestro centro, donde ayudamos también a ampliar la empleabilidad de este colectivo”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

