Economía Ampliar Comienzan los trámites para las instalaciones eléctricas del tren de alta velocidad en Almería martes 27 de abril de 2021 , 10:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Incluye la construcción de la nueva subestación eléctrica ‘La Ribina’ en el término municipal de Antas, que actuará como subestación tractora del AVE La Subdelegación del Gobierno de España en Almería, a través de su Dependencia de Industria y Energía, ha comenzado ya la tramitación para la construcción de la infraestructura eléctrica que facilitará la puesta en marcha de la línea del tren de Alta Velocidad en el tramo del Corredor Mediterráneo Almería-Murcia. Esta infraestructura incluye la construcción de una subestación eléctrica en Antas, denominada ‘La Ribina’, una línea de 400 kV que la conectará con la subestación de Baza (Granada) y la línea eléctrica de 400 kV Carril-Litoral que suministrará energía a la futura línea de alta velocidad. La compañía Red Eléctrica Española ha iniciado los trámites administrativos previos correspondientes a la concesión de los permisos. Las nuevas infraestructuras permitirán, por una parte, la evacuación de hasta 700 MW de energía, permitiendo la entrada en el sistema eléctrico de la energía procedente de las plantas de renovables que actualmente se están tramitando – las de ‘La Rambla’, ‘Filabres’ y ‘Perejiles’, las tres impulsadas por Green Capital Power y la planta fotovoltaica ‘Andrea’ que construirá Endesa- con una potencia total de 596 MW y, por otra, suministrar energía eléctrica a la línea del AVE Murcia-Almería. La inversión prevista para estos dos proyectos alcanza los 12,7 millones de euros. Tramitación conjunta El pasado 20 de abril, la Dependencia de Industria y Energía acordó la tramitación conjunta de los expedientes de Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción y Declaración de Utilidad Pública del proyecto de la subestación eléctrica ‘La Ribina’ y de la línea eléctrica Carril-Litoral ya que ambos proyectos son del mismo promotor y se encuentran íntimamente conectados, compartiendo el mismo Estudio de Impacto Ambiental, la infraestructura de evacuación principal y “existiendo una clara sinergia ambiental entre ellos”, según se explica desde la Dependencia de Industria y Energía. Dicho acuerdo permitirá, por otra parte, la tramitación independiente de la línea de 400 KV Baza-La Ribina. Junto a las oportunas autorizaciones administrativas, en este proceso se incluyen también aquellas correspondientes al impacto ambiental, entre las que están la Evaluación de Impacto ambiental, de ámbito estatal y la de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, que corresponde a la Junta de Andalucía. Las solicitudes habrán de someterse ahora a información pública, dándose traslado a las administraciones públicas y a los organismos afectados para su conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo. Una vez completada su construcción, esta infraestructura permitirá la integración en el sistema eléctrico de nuevos proyectos de energías renovables que contribuirán a los compromisos del descarbonización del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), además de situar a la provincia de Almería en condiciones de igualdad, en cuanto a parámetros de conexión eléctrica, seguridad y calidad del suministro, con el resto del territorio andaluz. Planificación 2021-2026 Este proyecto forma parte de la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico, aprobada por el Consejo de Ministros y refrendada en el Parlamento para el período 2015-2020. Del mismo modo, también está incluido en la nueva Planificación 2021-2026 que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha sometido recientemente a Información Pública. Se trata, por tanto, de una infraestructura de interés general, que ahora inicia sus trámites administrativos a nivel estatal, autonómico y local. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

