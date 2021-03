Economía Cómo debería ser la reseña de casino perfecta jueves 11 de marzo de 2021 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El dinero que mueven los juegos online ya representa más de la mitad que lo hace el juego presencial, según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego, en concreto, casi 791 millones de euros frente a 1.450 millones, lo que deja claro que no es una actividad residual o secundaria, sino que más bien al contrario, le va comiendo terreno a los tradicionales casinos o salas de bingo, o incluso a las casas de apuestas, o las habituales máquinas de los recreativos. Es importante conocer ese dato para ser conscientes de que el juego online es seguro en todos los sentidos, es decir, que está regulado, muy regulado, y cualquier actividad fraudulenta es perseguida como pasa con cualquier otra actividad. Ventajas de los casinos en línea Lo cierto es que jugar online tiene enormes ventajas, como poder jugar en un casino mientras te comes una pizza o un bocadillo, en pijama y desde tu sofá preferido. Pero eso sí, hay que saber jugar, y eso comienza por la elección del mejor casino donde invertir tu dinero. Seguro que si entras directamente en internet encontrarás un montón de páginas ofreciendo juego online, pero ¿por cuál decirte? Bueno, para evitar comenzar con mal pie, escoge un casino online con SrCasino, porque es como un escaparate en el que puedes ver montones de casinos disponibles con las características de cada uno de ellos, para que sepas bien dónde te metes, pero con una cosa clara, y es que todos ellos, todos, tienen licencia, todos son legales, y por tanto, podrás confiar en todo el proceso. Buscar un sitio de confianza, paso nº1 Vamos a contarte un poco más de SrCasino antes de seguir con otros detalles, porque seguro que estarás deseando ponerte a jugar, pero insistimos, es conveniente saber dónde se mete uno, y de eso se ocupan desde 2017 en esta web. Básicamente lo que hacen es analizar los casinos en línea, y luego publicarlo, y para eso tienen personal especializado en la materia, expertos en la industria del juego, un departamento informático de primera que se las sabe todas, y luego el equipo de redacción, que es el que da forma a toda esa información que luego ponen en tus manos. Pero además de lo que ellos te cuenten, seguro que va a interesarte la parte de las referencias, donde los distintos juegos y portales son analizados uno a uno, y puntuados, explicando el porqué de esa clasificación, y dentro de ese casino, también detallan las características de cada una de los juegos que te proponen. Es decir, la información es muy completa, y alcanza a los bonos de bienvenida que tienen, o los que puedes conseguir, y también la forma de pagar que puede utilizar, qué tarjetas o si es posible usar Paypal o similar. En esa misma página hay otra columna en la que aparecen los nuevos casinos –con idéntica precisión en las explicaciones- y cuya finalidad es que estés al día, por si decides probar algo nuevo, y también porque muchas veces quienes buscan abrirse paso en este negocio lo hacen con propuestas de premios realmente suculentas para llegar a convertirse en tus favoritos. La tercera columna recoge los casinos más populares en ese momento, en los que más gente juega. A veces se hacen populares por incluir nuevos juegos, o por los bonos que ponen a tu disposición, o por los premios que puedes ganar, y sinceramente, ahí es donde quieren aparecer todos. Pero la cosa no queda ahí, ya que también tienes un apartado en el que accedes a la última reseña publicada, también a un ranking –muy importante- en el que se clasifica a los casinos por su servicio de atención al cliente -¿a que eso no lo habías visto en otros sitios?-, y por el número de slots. Si quieres comenzar a jugar online, ya sabes con quién tienes que comenzar y por qué. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

