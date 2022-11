Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Cómo detectar y luchar contra el acoso escolar Escucha la noticia Las estadísticas no son claras en cuanto a los casos de acoso escolar o bullying que se producen anualmente en España, porque en tantas otras cuestiones de índole similar, no se denuncian ante la policía todos los casos que realmente suceden. Y, en ocasiones, ni tan siquiera se informa al profesorado o a los padres y se acaba sufriendo en silencio. Pero hay un hecho incuestionable, y es que más allá de los datos, todo el mundo conoce casos de acoso escolar, ya sea por haberlos vivido en primera persona, o haber pasado en su entorno familiar o de amistades. Esto es lo que ha animado a Aldeas Infantiles SOS a implementar un proyecto de actuación para la erradicación del mismo. CÓMO DETECTARLO Si un menor es víctima de acoso infantil o bullying y no nos lo cuenta directamente, hay varias claves que nos pueden permitir detectarlo. No hay dos niños iguales y pueden manifestarse con algunas diferencias, lo importante es estar atentos a esos cambios. Cuando busca estar solo, evita la comunicación, está serio, rehúye la mirada, baja el rendimiento escolar, es menos afectivo, no quiere salir a la calle… En definitiva, cuando se vuelve más introvertido de lo habitual, es una señal inequívoca de que algo le pasa. Si a eso le añadimos sentimiento de culpabilidad (todo lo hago mal, me merezco la mala suerte) y trastornos en el sueño, todo apunta a que la cosa es grave. CIBERACOSO El acoso ha existido siempre, porque siempre ha habido “abusones” en el colegio, siempre ha habido quienes se mofaban del diferente, quienes robaban meriendas, o daban palizas sin más razón que demostrar que eran quienes mandaban en el patio del recreo. Pero ahora, con las redes sociales, eso ha llegado a alcanzar niveles dramáticos de crueldad. El menor ya no sufre únicamente en el colegio sino que también puede estar siendo acosado por las redes sociales. En ellas pueden estar compartiendo imágenes vejatorias, humillaciones grabadas con teléfonos o insultos que más tarde difunden en sus redes. Si hace 30 años aquello podía acabar siendo solo un triste recuerdo para la víctima al cambiar de curso o de colegio, el ciberacoso –que ya supone la cuarta parte de los casos totales de bullying- puede ser una pesadilla para siempre debido a la permanencia de las redes sociales. CÓMO EVITARLO Contra el acoso escolar Aldeas Infantiles SOS tiene experiencia porque cada curso trabajan con alrededor de 350.000 escolares de toda España con el objetivo de educar en valores y prevenir el acoso escolar. eso les permite tener una idea bastante ajustada de la realidad que se vive en las aulas. Lo más importante es la educación en valores, de tal modo que el acosador logre entender el daño que está causando. También, que quienes le rodean sean capaces de no seguirle el juego y apoyar a la víctima y que quien lo sufre sea consciente de que no es culpa suya y sea capaz de pedir ayuda. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)