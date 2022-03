Sociedad (Foto: Depositphotos) Cómo elegir el mejor champú Escucha la noticia Escoger el champú más adecuado para nuestro cabello tiene su aquel. Es bastante frecuente que cuando vamos a hacer la compra al supermercado o a la perfumería nos guiemos por el precio, o por una promoción, por la confección del producto, el olor u otros factores. ¡Normalísimo! A veces llevamos tanta prisa que no sabemos bien lo que estamos metiendo en el carrito.También sucede muy frecuentemente, que decidimos comprar un champú para toda la familia, sin pensar que quizá necesitamos un champú más específico. ¿Por qué vamos a llevarnos dos champús en vez de uno? Sí, todas estas situaciones son habituales, pero quizá ha llegado el momento de pararnos un poco y pensar qué champú nos conviene. El cabello es una parte más de nuestro cuerpo y su salud y aspecto repercuten mucho en nuestro día a día y en nuestra autoestima. ¿No crees que merece un poco más de atención? La próxima vez que vayas a comprar un champú utiliza este código dosfarma (https://www.bravodescuento.es/codigo-descuento-dosfarma.html), tu cabello y tu bolsillo lo agradecerán. A continuación te damos unas pautas para escoger el champú más apropiado: Lo más importante es que sepas qué tipo de pelo tienes, si es fino, seco, quebradizo, rizado, graso, o cuál es su característica preponderante. Reconoce también su estado, si lo tienes teñido, con falta de volumen, con caspa… Esta información será tu punto de partida. Si no lo tienes claro, consulta a un dermatólogo o en tu farmacia o peluquería de confianza.

En general, cuanto más natural sea el champú que compremos, mejor. Los champús con exceso de ingredientes químicos, sulfatos y parabenos pueden dañar nuestro cabello a la larga. Más específicamente, según el tipo de cabello te convendrá más un tipo u otro de champú: Liso y sin volumen En este caso escoge un champú que aporte cuerpo y volumen a tu cabello. Utiliza un champú con ácido hialurónico, queratina o quinoa. Recientemente también se ha puesto de moda el champú de cebolla, ¡pruébalo! Graso Si tienes el cuero cabelludo graso y si tu cabello se engrasa fácilmente, debes escoger un champú que haga una limpieza profunda, para que actúe sobre el folículo, y limpie además de proteger el cabello. Si utilizas un champú con mucha química el cuello cabelludo se irritará y segregará más grasa, algo que nos perjudicará. Los mejores para este tipo de cabello son los champús aniónicos. Seco, teñido o maltratado Si tu cabello es en cambio seco y sin brillo, tendrás que buscar un champú que aporte una hidratación extra y, al contrario que en el caso anterior, que aporte más grasa. Los champús catiónicos son los más adecuados. Rizado Para el cabello rizado es recomendable también un champú hidratante, que carezca de sulfatos o siliconas para evitar un excesivo encrespamiento. Con canas Si tienes el cabello gris, escoge un champú con pigmentos morados, pensados para que el tono permanezca gris y no amarillee. Dañado Lo mejor será utilizar un champú con PH neutro que aporte el equilibrio necesario al cabello. Este tipo de champú te conviene también si te lavas el pelo con mucha frecuencia, por ejemplo, si te lo lavas después de ir al gimnasio. Para las afecciones capilares, como la dermatitis, la caspa o la caída lo mejor es visitar a un dermatólogo, que nos indique el champú más apropiado para nuestra situación. Además, es primordial lavarnos y aclararnos bien el pelo, utilizar exfoliantes, acondicionadores y mascarillas según nuestras necesidades y no renunciar a cambiar de champú hasta encontrar el que realmente nos deje el pelo sano, limpio y como nos gusta. Piensa que el cabello cambia con el paso del tiempo, así que, ¿no nos vamos a atrever a cambiar de champú?