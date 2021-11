Sociedad Cómo elegir el tema y planificar el TFG Escucha la noticia Cuando llega el momento de realizar un TFG, algo imprescindible al concluir los estudios universitarios; o que, dicho de otra manera, marca la obtención del título, lo primero que tenemos que hacer, según el equipo de autores de hazmitrabajo.es es elegir un tema. Por unanimidad entre los expertos, su elección es una de las decisiones más trascendentales, junto con la selección de la metodología. Pasos para elegir el tema del TFG Imagina solo la cantidad de trabajos de investigación que se han elaborado o ejecutado en cada área de estudio. La principal complicación al elegir un tema es que sea relevante y actual; es decir que, aunque tenga antecedentes, tenga un enfoque completamente original. Infórmate sobre los requisitos: en ocasiones, las universidades ofrecen una lista de opciones o dan pautas acerca del enfoque preferido. También puedes consultar sobre los temas que estén en boga. Un buen consejo para asegurar la originalidad del trabajo es que te informes sobre los temas que planteen tus compañeros. Haz una lista de temas: una vez tengas varias opciones, elabora una selección corta con los 3 temas que más te interesen. Después, sigue meditando siempre dentro de tu lista. Eso te ayudará a elegir sin dispersarte demasiado y así podrás llegar más fácilmente a tu tema ideal. Investiga y plantea posibles desarrollos de tus temas, lo más breve e informal posible. Notarás que con uno de los tres te sentirás más alentado a continuar. Para elegir un tema original y desarrollarlo con éxito es esencial que escojas uno que realmente te apasione. 3. Consulta con tus tutores: lleva tu tema elegido y solicita la asesoría de algún tutor, aun teniendo los otros dos temas bajo la manga, para que te ayuden en la elección. El tutor puede darte consejos para desarrollar el que más te gusta o aconsejarte por alguno de los demás. Recuerda que los profesores encargados de asesorar durante el TFG tienen una vasta experiencia, aprecia sus consejos y sus indicaciones. Un buen tutor vale oro. Procede con el planteamiento del tema Una vez hayas elegido tu tema final, lo que procede es elegir el enfoque que le darás. Hay muchas formas de realizar un TFG. Podrías investigar sobre otros trabajos dentro de tu campo de especialidad y que tenga puntos en común con tu tema, así te harás una idea de cómo otros académicos han enfocado sus respectivos trabajos. En este punto, es importante que tengas en claro cuál es tu intención con el trabajo, además de determinar con cuanto tiempo y recursos cuentas. Esto definirá cómo el trabajo va a pasar de este primer paso a la elección de los objetivos, el planteamiento de la hipótesis y la metodología que planeas aplicar. La gran importancia de una correcta elección del tema se evidencia en este punto. Imagina seguir todos estos pasos con un tema que no te convenza y tener que comenzar desde cero. Idealmente, el enfoque del problema también estará influenciado por el campo de aplicación que te sea más conveniente a futuro, pensando en tu porvenir laboral y educativo. En cualquier caso, si bien desarrollar un TFG no es el asunto más simple, tampoco es imposible. Con creatividad, una sólida investigación y buena asesoría, podrás realizar un trabajo memorable. Si no te ves capaz de ello, Hazmitrabajo soluciona tu trabajo fin de grado, ofreciéndote la ayuda definitiva. Puedes conseguir un trabajo completo para inspirarte y que sirva de base sólida a toda tu investigación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)