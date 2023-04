Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Cómo entrar en el mercado laboral desde Psicología

jueves 27 de abril de 2023 , 15:05h

En estos días 24 y 25 de abril, ambos en sesión vespertina, se ha extendido el amplio programa que la Facultad de Psicología de la Universidad de Almería ha ideado para sus nuevas Jornadas de Empleabilidad. Pensadas para el estudiantado de sus titulaciones, han tenido lugar en la Sala de Conferencias del Edificio de Ciencias de la Salud, si bien ha habido una actividad que se ha trasladado al Aulario III. Inauguradas por Juan García, integrante de la facultad y vicerrector de Posgrado, Empleabilidad y Relaciones con las Empresas e Instituciones, y por la decana Encarna Carmona, han resuelto las dudas del alumnado respecto a su futuro laboral una vez se concluyan los estudios en el campus almeriense, a través de una conferencia, un taller, una presentación y cuatro mesas redondas en total, todas ellas abiertas y muy participativas.

La primera parada ha sido la charla ‘Oposiciones públicas para Psicología y Trabajo Social’, ofrecida por Juan Manuel López en su función de técnico de orientación profesional de la Fundación de la Universidad de Almería. A ello ha seguido el taller titulado ‘El proceso de búsqueda de empleo’, impartido por Yared Gómez, psicóloga de Recursos Humanos y orientación laboral en Innova Humana. La tarde del día 24 ha continuado con la primera mesa redonda de perfiles profesionales, realizada en el Aula 8 del Aulario III, que se ha destinado a Trabajo Social. Ha contado con la presencia de Rocío Ortiz, becaria posdoctoral ‘Margarita Salas’, Nidia Salvatierra, mediadora y opositora con experiencia en empleo público, y Yasmina Mª Rivas, trabajadora social en Accem Almería.

Esta primera sesión ha concluido con la mesa dedicada a perfiles profesionales en Psicología Clínica y Salud y Psicología Jurídica, en su caso con Isabel Fernández, Vicedecana 1ª del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental y responsable de CEPSIAL, Luisa Pardo, psicóloga en el Centro Médico y Psicológico Avenida de la Estación, y Natividad Pardo, neuropsicóloga en Neurodem. Recuperada la actividad el martes 25, se ha abierto con la mesa redonda de perfiles en Psicología del Trabajo y Recursos Humanos y en Psicología de la intervención social y comunitaria. En la misma han intervenido Beatriz Corpas, secretaria del Colegio Oficial de Psicología en Almería y vocal de Psicología de la intervención en crisis y catástrofes y emergencias del COPAO, junto a Carmen Valdivia, de Servicios Sociales de Ayuntamiento de Vícar, y Verónica García, Técnico de Recursos Humanos en Biosol Portocarrero.

Corpas ha desvelado que su objetivo ha sido “que los estudiantes conozcan que existe un grupo de intervención en emergencias, que se llama GIPEC, que pertenece al colegio y que es el que activan desde el 112 cuando ocurre una situación que afecta a las personas, que sea traumática, un desastre natural, o un accidente”. Ha detallado que su intervención es de mucha importancia “porque no se puede concebir una intervención en emergencias hoy en día sin atender la parte psicológica”, matizando más con que “hasta ahora los servicios de emergencias mayormente iban a la seguridad y la integridad física, dejando más de lado la integridad psicológica, pero no hay que olvidarse de que no se puede concebir la salud sin tener en cuenta el total, que es la salud física y la salud mental”.

En cuanto a Carmen Valdivia, ha descrito con detalle “el ámbito de aplicación que tiene la intervención social”, lamentando que “la psicología dentro de la intervención social es la gran desconocida pese a que es de las más amplias, con un espectro de actuación enorme”. Se aborda “desde la Ley de Servicios Sociales, que ya nos marca un poco cuáles son nuestros ámbitos”. Ahí se recoge la estructura base, “que son los Servicios Sociales Comunitarios con todo lo que conlleva y que va a toda la población puesto que es uno de los pilares del estado del bienestar, y luego los Servicios Sociales Especializados, que suponen que hay que detectar colectivos que tienen necesidades especiales, infancia, adolescencia, familia, mujer, drogas, mayores, dependencia, discapacidad…”.

Por último, Verónica García, se ha planteado como objetivo “ayudar a encontrarse un poco a los compañeros que están terminando la carrera, porque están en un punto en el que tienen que ver cómo seguir su camino”. Ha explicado su ámbito de actuación “por si les gusta realmente el mundo de los recursos humanos”, intentando “ubicarlos para que descubran si están en este mismo camino y solventarles cualquier duda que les pueda surgir en este momento de fin de estudios”. Ha desvelado que es “alumna egresada desde hace muy poquito” y que “ha sido muy buena la experiencia del tránsito de la formación al mercado laboral, porque tenía muchas ganas de aplicar a la realidad todo eso que estaba estudiando”. Vocacional, “desde hace muchos años siempre he querido dedicarme a esto y el paso ha sido favorable, pero realmente es muy diferente cuando te encuentras con el título y te preguntas ‘y ahora qué’; te parece un abismo, pero hay que pasar por él”, de modo textual.

La última mesa redonda se ha realizado tras una visita a diferentes estands montados a modo de feria, en los que se ha presentado la oferta de posgrado que ofrece la UAL para Psicología y Trabajo Social. Una vez recabada toda la información por parte de las personas participantes, ha dado comienzo esa última propuesta, dedicada a los perfiles profesionales en Psicología de la Educación y Atención temprana. Han contado sus experiencias Inmaculada Gómez, responsable grupo investigación ‘Avances en intervención y epidemiología con infancia, adolescencia y familias’ de la Universidad de Almería, María Sánchez, orientadora educativa en el Colegio Compañía de María, y Ana Fuentes, psicóloga especialista en TEA y codirectora de Interactúa.