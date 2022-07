Sociedad Cómo es trabajar en un casino Escucha la noticia Existe una gran cantidad de opciones para trabajar en un casino. Se trata de un sector que tiene amplia demanda tanto en los locales, como en el área online. ¿Cómo es trabajar en un casino? Guía detallada Nada más en España actualmente la industria de los juegos de azar tiene más de 47 mil empleos directos. Es un sector que siempre cuenta con una amplia demanda de personal en diversos puestos, por lo que existen muchas posibilidades de trabajar en un casino. Algunos solo conocen estos lugares como centros de diversión y fiesta para ganar grandes recompensas con apasionantes apuestas. Pero el buen funcionamiento de los locales se consigue gracias al arduo trabajo de una gran cantidad de personas. Dentro de un casino hay un importante número de empleos, además se trata de una industria reconocida por las oportunidades de ascenso que ofrece. Se puede trabajar como crupier, supervisor de juego, técnico de máquinas, recepcionistas, cajeros, contadores, mesoneros o chef. Todo depende de los conocimientos, habilidades y las ganas que tenga la persona de pertenecer a un sector en continuo crecimiento. Además, en estos momentos trabajar en un casino no solo significa asistir a un local, porque las casas de apuestas en internet también realizan distintos reclutamientos en medio del boom que vive el juego online. ¿Cómo es trabajar en un casino? La industria de los juegos de azar ofrece muchas opciones de empleo a personas con diferentes características, pero ¿Cómo es trabajar en un casino? ¿Se trata de una dinámica que se adapte a cualquiera? ¿Es agotador y estresante? Primero se debe tener claro que todos los trabajos cuentan con su cuota de estrés, pero el ambiente del casino es muy divertido. Sin duda es totalmente apuesto a las labores dentro de una oficina. Asimismo, es una labor ideal para todos los que no les apasiona madrugar, sino que prefieren las actividades nocturnas. Al trabajar en un casino se cuenta con horarios por turnos, aunque se debe tener en cuenta que algunos funcionan 24/7. Se trata de un empleo que exige dedicación en todo momento para brindarle un gran servicio al cliente. Eso puede repercutir muchas veces en muy buenas propinas, que recibe especialmente el crupier. Son labores que combinan en algunos aspectos la hostelería y la gastronomía por la atención al cliente. Vale resaltar que al trabajar en un casino se tendrá la oportunidad de conocer a una gran cantidad de personas y crear conexiones, aunque no siempre se tendrá buena suerte con el ánimo o la actitud de los jugadores. Hay casos de casos… Especialmente cuando pierden. Opciones para trabajar en un casino Actualmente en España según datos de Cejuego se cuenta con más de 47 mil empleos directos en el sector, aunque son 175 mil contando los indirectos. Además, existe una cifra superior a los 50 casinos que tienen intensas políticas de captación de trabajadores, algo que incluso lo exige la ley. Desde la Asociación Española de Casinos de Juego (AECJ) han señalado en distintas entrevistas que la regulación les exige un determinado número de personas por mesas de juego, al igual que inversiones tanto en personal como instalaciones. En definitiva, se trata de locales que por su dinámica y funcionamiento requiere de un gran número de trabajadores. Entre las funciones disponibles para trabajar en un casino destaca el crupier, quien es la persona encargada de operar las mesas de blackjack, bacará o la ruleta. En estos momentos se consigue en los locales y a través de operadores online en la opción de casino en vivo. Cada crupier necesita conocer las reglas de los juegos, así como realizar un curso y contar con buenas habilidades, tanto numéricas como personales. En los casinos también tiene presencia el oficial de vigilancia de juego, quien observa en las cámaras todo lo que sucede en local. Resaltan otras alternativas para trabajar en un casino, como supervisor de sala, gerentes de juego, técnico de máquinas tragaperras, cajeros, contadores, al igual que todo lo relacionado con la gastronomía y la atención. Sin duda, se trata de una industria que brinda múltiples opciones, además que las personas pueden hacer carrera, al entrar con un cargo muy bajo e ir escalando posiciones. Es una experiencia interesante. Un trabajo intenso, fuerte y agotador, pero que puede ofrecer buenas recompensas. Este sector sufrió muchas pérdidas en los últimos años a causa de la pandemia, pero con la reactivación se espera que pueda seguir creciendo, por lo que seguirán apareciendo buenas oportunidades de empleo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)