Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Cómo gasta España el dinero para el retorno voluntario de inmigrantes irregulares viernes 09 de diciembre de 2022 , 07:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mediante el acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones desde 2009 Desde 2009, el Ministerio del Interior se compromete a prestar apoyo financiero a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la realización de proyectos destinados al retorno voluntario asistido y reintegración y en la de gestión fronteriza integrada. El proyecto consultado por Noticias de Almería tiene como objetivo apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del Ministerio del Interior español en la gestión de los flujos migratorios irregulares a España. Se trata de una tercera fase, cuya ejecución comenzó en el año 2021. El proyecto atiende a “la gestión de los flujos migratorios a través de la provisión de información a aquellos migrantes que llegan a las costas españolas de forma irregular y carecen de información sobre su situación administrativa y las implicaciones jurídicas de esta”. En ese sentido considera que los flujos migratorios irregulares a España se centran principalmente en la ruta del Mediterráneo Occidental y la Ruta Atlántica de África Occidental, la cobertura geográfica del proyecto implica el despliegue de un equipo de mediadores culturales de la OIM en las Islas Canarias, desde donde se podrán atender las llegadas marítimas que se produzcan en el archipiélago canario, así como en Almería y Málaga, desde donde se dará respuesta a aquellas llegadas que se producen en toda la costa andaluza, murciana y otros puntos de llegada como pueden ser las Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla La OIM utilizará la Contribución para financiar los costos de los Proyectos en las áreas temáticas, de conformidad con los montos indicados a continuación y los Documentos de Proyecto y Presupuestos que la OIM desarrollará para cada proyecto. Pues bien del medio millón que aporta el Estado español, 350.000 euros van directos a Marruecos, con el objetivo de que los inmigrantes irregulares que llegan hasta dicho país, se vuelvan por donde han venido y no intenten cruzar a España, y otros 150.000 euros retornan a quien los ha aportado, es decir, a las autoridades españolas que gestionan el Proyecto GEFMES III. El cómo se gasta el dinero es tan curioso como el hecho de que España pague un dinero que luego, en parte, vuelve a recibirlo. El Presupuesto GEFMES III de “Apoyo a las autoridades españolas en la gestión de los flujos migratorios a España” es de 150.000 euros, de los que 136.687 euros son para personal y oficinas, y solo 3.500 euros para “sobre su situación administrativa en España, así como sobre posibles alternativas a la estancia irregular”, siendo el objetivo de este primer componente “garantizar que las personas migrantes que llegan a las costas españolas de manera irregular estén plenamente informadas sobre las implicaciones jurídicas de la situación administrativa irregular, sobre sus derechos, obligaciones y opciones de migración segura, ordenada y regular, y sean conscientes de los riesgos y consecuencias que entraña la migración irregular”, además de un segundo objetivo, que son 500 encuestas que ayudarán a los agentes del Ministerio de Interior a tener una visión y conocimientos más amplios sobre los perfiles y las experiencias vividas de la población migrante que llega a las costas españolas de manera irregular. Por el contrario, el dinero que llega a Marruecos, que son 350.000 euros, destina a personal y oficinas únicamente 94.239 euros. Si nos fijamos en la cantidad de inmigrantes que llegan a ese país, el número que luego cruza a España, y lo comparamos con el dinero que recibe Marruecos y en qué debe emplearlo, se entiende lo que ocurre. Solo se atiende a 250 inmigrantes en “Prestación de asistencia médica y aptitud para viajar”, también para “Proporcionar apoyo en efectivo o vales, y alimentos y artículos no alimentarios”, igualmente se les facilitará transporte aéreo desde Rabat a su país de origen, se les darán entre 100 y 150 dólares para los gastos más inmediatos, y solo 25 podrán acceder a un pequeño subsidio para reintegrarse en su entorno de origen (La ayuda financiera estándar para la reintegración se proporcionará hasta el equivalente a 1.400 euros por adulto y 700 euros por niño en la unidad familiar). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

