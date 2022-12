Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS El renting de coches para particulares consolida su revolución Escucha la noticia El sistema de renting de coches lleva años haciéndose un hueco en nuestro país hasta convertirse en una de las opciones que más conductores eligen. La Asociación Española de Renting de vehículos (AER) publica asiduamente los datos del sector y en los últimos 5 años la tendencia es positiva. Sigue creciendo el interés por esta modalidad para conseguir coche y su peso en el total de las matriculaciones de este año es del 26,32%, mientras que a esta altura en 2021 se situaba en el 24,93%. Los datos de AER dejan patente que año a año va creciendo el interés por el renting de coches e incluso, curiosamente después del fatídico 2020 este sistema no perdió peso en el mercado del automóvil, lo que refleja su absoluta consolidación. El renting es un sistema de alquiler de vehículos a corto y largo plazo que cubre las necesidades de movilidad y contribuye a ahorrar en las gestiones de mantenimiento. Para las pequeñas y medianas empresas siempre ha sido la alternativa más rentable y segura. De hecho, el renting nació con la idea de ofrecer a sus clientes un amplio catálogo de vehículos para que pudieran elegir los más adecuados según sus necesidades. Con ello, las empresas ahorran considerablemente al no tener que desembolsar una gran cantidad de dinero para comprar vehículos que son utilizados por un corto periodo de tiempo. Evidentemente, no amortizan los gastos y su tesorería se ve afectada. Asimismo, tanto empresas como autónomos elegían y eligen esta opción por sus ventajas administrativas y fiscales, les facilita la planificación de la contabilidad, además de poder tener una flota de vehículos moderna con un coste menor. No obstante, desde hace muchos años se ha convertido en una opción que muchos particulares valoran especialmente para tener su propio coche. ¿Cómo funciona? En esta modalidad el cliente tiene el compromiso de pagar una cuota mensual por un plazo de tiempo y kilometraje que se estipule previamente. Además, como mínimo se incluyen una serie de servicios como son los gastos de mantenimiento y seguro incluidos, pero que en muchos casos se amplían a asistencias más amplias. El único requisito que es indispensable para poder contratar un renting de coches es tener capacidad económica para asumir los importes mensuales, lo bueno es que hay ofertas para todos los bolsillos. Por otra parte, la documentación legal, DNI y carnet de conducir, deben estar en regla. Para la economía personal y poder resolver las necesidades de movilidad, antes de tomar la decisión de comprar un vehículo, esta modalidad puede ser una alternativa muy interesante. Ventajas del renting de vehículos Comprar un coche en propiedad implica un desembolso de dinero bastante considerable a largo plazo y con el renting, no existen más gastos que la cuota mensual. Se cuenta con un servicio personalizado en el que se tiene todo cubierto, lo que significa despreocuparse de muchas gestiones. En la práctica es que gastos como el seguro, el mantenimiento por años o kilometraje del coche, la asistencia en carretera en caso de avería, por destacar algunos ejemplos, quedan totalmente cubiertos. Es olvidarse de todos los trámites, impuestos y gastos que supone ser dueño de un coche. Un punto muy interesante es que terminado el periodo de renting se puede elegir otro modelo de coche. Ahora que hay una mayor concienciación por el respeto al medioambiente, se puede optar por un vehículo eléctrico o híbrido. El renting de un coche es saber que no se asumen riesgos. Es pagar una cuota mensual y que de todo lo demás se encarga la empresa de renting. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)