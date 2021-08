Sociedad ¿Cómo hacer un perfil de Instagram que convierta? Escucha la noticia En todas las redes sociales, el perfil es tu carta de presentación ante esos posibles nuevos seguidores que aterrizan en tu página. Una vez allí, las personas buscan qué hay en esa cuenta para ellos, si no obtienen una respuesta clara se irán y no volverán. Por eso, debes crear un perfil de Instagram que convierta visitantes en seguidores. No todos se van a convertir en tus nuevos fans, pero lo ideal es que tengas una tasa de conversión alta. Es decir que, de cada 10 visitas a tu perfil, unas 3 o 4 personas se hagan seguidores de tu página. Eso es un perfil con una buena tasa de conversión. ¿Cómo lo puedes lograr y hacer crecer el número de seguidores en tu cuenta? Pues hoy te vamos a dejar unos consejos para que tengas éxito al momento de elaborar tu perfil. Toma nota. Consejos para crear un perfil en Instagram que convierta Antes de empezar a crear tu perfil debes definir el objetivo de tu cuenta en la red social. ¿Qué quieres lograr? ¿A qué público quieres llegar? Respondiendo estas dos preguntas podrás empezar a diseñar tu perfil y captar los seguidores que quieres. Para eso, a continuación, algunos consejos. El nombre de usuario y nombre En tu perfil de Instagram tienes dos nombres, el de usuario que es que colocas al crear la cuenta, y el nombre, una opción que da la plataforma para que coloques un apodo o nombre de marca. De esta manera tu perfil podrá ser descubierto por más personas. El nombre lo vas a poder cambiar 2 veces cada 14 días y solo dispones de 30 caracteres. Por ejemplo, si tiendes una tienda que vende zapatillas, como nombre puedes colocar “Venta de Zapatillas”. Así cuando un usuario busque esas palabras, tu perfil salga en los resultados. La biografía Es lo que más debes cuidar de tu perfil. Es aquí donde le vas a responder a los que visiten tu página que tienes para ofrecerles. Debes ser claro y tener una propuesta de valor. Siguiendo con el ejemplo anterior, en tu bio puedes colocar: Tenemos las mejores marcas de zapatillas del mercado. ( Le dices lo que ofreces )

) Envíos hasta la puerta de tu casa en 24 horas. ( Cuando lo tendrá )

) Ingresa a nuestra web y obtén tu cupón de descuento. ( Un llamado a la acción )

) En esta parte iría la dirección de tu web. Con estos cuatro puntos tu biografía cumplirá con los objetivos planteados. Solo vas a obtener seguidores interesados en tu producto. ¿Qué más necesitarías para hacer crecer tu número de seguidores? Sin dudas para poder crecer en cualquier red social, es importante tener un buen engagement o interacción. Lograrlo no es sencillo cuando recién empiezas y no tienes casi seguidores. Es por eso que cuando estés dando esos primeros pasos no está de más conseguir un poco de ayuda como la que ofrecen en losfamos.com para potenciar tu cuenta. Con ellos verás crecer tu número de seguidores y la interacción se elevará a las nubes logrando que tu cuenta pase de 0 a 1000 en cuestión de días. Eso sí, no olvides poner en práctica los consejos para un perfil que convierta.