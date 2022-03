Almería Cómo llegar al Puerto de Almería desde la autovía A-7 miércoles 23 de marzo de 2022 , 15:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el encuentro han estado presentes la Subdelegación del Gobierno en Almería, la Autoridad Portuaria de Almería y la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) realizará un estudio de alternativas para el acceso al Puerto de Almería desde la autovía del Mediterráneo (A-7). Este estudio deberá incluir la identificación de todos los tráficos actualizados a fecha de 2022 incluyendo los usuarios vulnerables como ciclistas o peatones. Así se le ha trasladado desde la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, al presidente de la Autoridad Portuaria en Almería, Jesús Caicedo. El encuentro, que ha tenido lugar en la Subdelegación del Gobierno, ha sido auspiciado por el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente. Las alternativas analizarán las posibles soluciones compatibles con el entorno urbano y la accesibilidad al puerto para resolver la problemática de la glorieta de Pescadería. Se tendrán en cuenta las necesidades de todos los usuarios de la carretera, especialmente en lo que respecta a los más vulnerables tales como ciclistas o peatones dentro del itinerario de la ruta cicloturista Euro Velo 8 y el acceso peatonal a la playa de las Olas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.