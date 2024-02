Mas NOTICIAS Ampliar Cómo preparar tus vacaciones a Santo Domingo Escucha la noticia Llega uno de los momentos más esperados del año para los amantes de los viajes, la preparación de las vacaciones estivales. Momento de elegir destino, planes, rutas, vuelos, hoteles y toda la planificación previa a una esperada escapada, más que merecida, después de meses de trabajo. Y uno de los destinos estrella, todo un clásico, pero que nunca defrauda, es Santo Domingo. La capital dominicana ofrece buen clima, playas infinitas, naturaleza salvaje, arquitectura colonial y un sinfín de planes para hacer de tu viaje a Santo Domingo una experiencia inolvidable. Pero el viaje no empieza en el destino, sino cuando reservas tus vuelos Madrid Santo Domingo, ese es el momento de arrancar la aventura y comenzar con la organización. A continuación, algunos consejos para lograr un planning único de manera sencilla. Primeros pasos para preparar tus vacaciones a Santo Domingo Como se comentaba anteriormente, el primer paso después de determinar que el destino idóneo es Santo Domingo es, sin duda, reservar los vuelos para las fechas deseadas. Ahora bien, hay una serie de aspectos que debes tener en cuenta antes de viajar a República Dominicana, en lo que a nivel legislativo se refiere. En primer lugar, para viajar al país es importante tener en cuenta el origen desde el que se vuela, puesto que los residentes de determinados lugares precisan de una visa de turista para entrar en República Dominicana, como es el caso de Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Además, cabe destacar que este tipo de papeleo lleva su tiempo, por lo que es uno de los primeros pasos que debes seguir a la hora de organizar tu viaje. En el caso de residentes españoles, los documentos necesarios a portar a la hora de entrar al país son básicos, el pasaporte con vigencia de al menos seis meses, el billete de ida y vuelta, la dirección de hospedaje y una prueba de disponer de solvencia económica para afrontar los gastos del viaje. Otro factor importante a tener en cuenta es la moneda oficial, con el fin de que las transacciones sean lo más económicas posibles. Y es que, a pesar de que es posible pagar con dólares americanos, es más recomendable optar por la divisa local, los pesos dominicanos. A pesar de que, en la actualidad, puedes disfrutar de WiFi en prácticamente todos los hoteles y restaurantes, si quieres disponer de barra libre de internet, existen varias opciones de contratación. En primer lugar, es posible activar el roaming internacional con tu propia compañía telefónica. Pero no es la única alternativa, ya que puedes optar por la adquisición de un tarjeta SIM local, la cual puedes adquirir en el propio aeropuerto de llegada. Por otro lado, también puedes hacerte con una tarjeta eSim, un tipo de tarjeta digital que ofrece la posibilidad de disponer de conexión a internet en cualquier parte del país. Consejos para viajar a Santo Domingo Una vez preparada toda la gestión previa del viaje, llega el mejor momento, disfrutar de este increíble destino. Pero la aventura comienza unos días antes, cuando empiezas a preparar la maleta para las vacaciones. Los imprescindibles que nunca pueden faltar en un viaje a Santo Domingo son trajes de baño, sandalias, calzado cómodo para hacer turismo, crema con protector solar, antimosquitos, gafas de sol, una gorra o sombrero y ropa cómoda y fresca. A partir de ahí, cualquier extra depende directamente de cada persona. Otra de las grandes recomendaciones a tener en cuenta antes de visitar Santo Domingo, aunque lo cierto es que este consejo es aplicable para cualquier destino, es llevar la planificación del viaje organizada desde el origen. Lugares que se quieren visitar, alquiler de vehículos, entradas a monumentos y actividades si se precisan, restaurantes que se quieren probar, etc. De este modo, no tendrás que preocuparte de nada más que de disfrutar cuando llegues. Algunos lugares imprescindibles son la zona colonial de la capital dominicana, donde sí o sí hay que visitar su catedral, el Alcázar de Colón, el parque con el mismo nombre, el Baluarte del Conde y la Fortaleza Ozama, además de perderte por sus calles y disfrutar de su llamativa arquitectura colonial. Tampoco te puedes perder las Cuevas de los Tres Ojos, ubicadas en el Parque Mirador del Este; el majestuoso Jardín Botánico, catalogado como el más grande del Caribe; el monumento dedicado al fraile español Antonio de Montesinos, representando la defensa a los indígenas, el Mercado Modelo y, por supuesto, el Malecón de Santo Domingo. También encontramos como actividad básica, a la hora de visitar la República Dominicana, probar su gastronomía local. El pescado y el marisco no pueden faltar en tu rutina de comidas durante las vacaciones, ya que estarás visitando una isla. Pero tampoco puedes dejar pasar la oportunidad de probar el sancocho, un guiso de carne, verduras, especias y plátano; el mangú, un puré de plátanos; las habichuelas; o los tostones de plátanos- Además, el acompañamiento estrella en la cocina dominicana es un sencillo arroz blanco, ideal para cualquier tipo de dieta. Sea cual sea el plan que decidas para tu viaje a Santo Domingo, lo importante es elegir aquellas actividades que te hagan disfrutar y conseguir así una total desconexión.