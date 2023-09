Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Ampliar Cómo rebajar al máximo las facturas de luz y gas si eres autónomo o tienes una pyme Escucha la noticia La elevación de los costes asociados al consumo de gas y de luz para empresas y autónomos es, a día de hoy, el principal quebradero de cabeza de quienes están al frente de ese tipo de negocios. De hecho, sus márgenes de beneficio se han reducido notablemente y no son pocos los que temen verse abocados al cierre en un futuro por esta causa. Pero lo peor de todo es que no son capaces de rebajar su factura energética porque no están bien asesorados y/o porque sus tarifas de gas y electricidad no se ajustan a sus necesidades reales. Cada empresa o negocio es un universo particular, con necesidades y gastos energéticos diferentes ¿Y cuáles son las medidas a tomar para rebajar sustancialmente las facturas del gas y de la luz en una pyme o pequeño negocio? Pues las que siguen: La primera, realizar un estudio energético profesional y averiguar qué elementos son los que producen un gasto energético excesivo.

La segunda, adoptar medidas correctivas para sustituir esos elementos problemáticos por otros más eficientes.

Y la tercera, contar con una tarifa que tenga en cuenta las particularidades horarias y los picos de consumo de ese negocio en concreto. A este respecto, puede afirmarse casi categóricamente que no hay dos negocios exactamente iguales. El “talón de Aquiles” de las comercializadoras generalistas Precisamente, es en esos puntos donde fallan las grandes comercializadores generalistas de luz y de gas: Por un lado, solo se molestan en realizar estudios de eficiencia energética en las grandes empresas que les suponen cientos de miles (o millones) de euros de facturación anual.

Por el otro, su oferta económica se basa en descuentos testimoniales o en tarifas que no tienen en cuenta las particularidades de cada negocio. El resultado final es que los pequeños o medianos clientes no consiguen rebajar sus consumos energéticos y, además, suelen tener unas tarifas que no son acordes a sus pautas horarias de demanda de gas o electricidad. Ventajas de las comercializadoras especializadas en pymes y empresarios autónomos Por el contrario, las comercializadoras especializadas realizan un exhaustivo análisis de las necesidades y del gasto de cada empresa o centro de trabajo en particular, proponiendo las medidas correctivas más apropiadas para rebajar la factura energética. Además, disponen de tarifas diseñadas para las necesidades específicas de ese tipo de empresas, que son bien diferentes de las de las grandes compañías. Novaluz: la comercializadora de referencia en España para autónomos y pymes Por ejemplo, Novaluz es una firma comercializadora de gas y electricidad que centra su actividad en el sector de los autónomos y de las pymes. A tal efecto, cuenta con un amplio equipo de asesores especializados en reducción del consumo energético. Además de brindar a sus clientes asesoramiento energético profesional y totalmente personalizado, dispone de una tarifa única en el mercado, mediante la cual sus clientes ven reflejadas en sus facturas las rebajas que se producen en el mercado diario de la energía. Finalmente, una ventaja adicional es que Novaluz se distingue de otras comercializadoras porque toda la energía que comercializa es de producción sostenible, lo que le permite otorgar a sus clientes un certificado acreditativo de que esas empresas o negocios utilizan exclusivamente energía limpia al 100 %.