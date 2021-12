Sociedad Ampliar ¿Cómo saber si tu teléfono ha sido hackeado? Escucha la noticia Muchas personas en el mundo son víctimas de hackeo y las mismas no se han dado cuenta, hasta ya muy tarde. Perdiendo datos privados, o aún peor, robo de información y cuentas personales, cómo correos electrónicos, datos bancarios y mucho más. Por lo que es muy importante saber ¿qué hacer si te han hackeado tu teléfono? ¿Cómo saber si mi teléfono está hackeado? Existen varios síntomas que puedes tomar en cuenta, para detectar si tu teléfono ha sido hackeado, por lo que siempre presta atención a cambios mínimos en tu equipo móvil, para poder detectar estos cambios rápidamente. Tu teléfono móvil se calienta más de lo habitual o en momentos que no debería : es común que un equipo móvil se caliente, por ejemplo al ingresar en algún juego. Pero si se calienta mucho, al mandar un simple mensaje de texto, navegar, una llamada, o se encuentra caliente a pesar de no estar usándolo. Es posible que hayan programas maliciosos ejecutándose en tu dispositivo sin tu conocimiento y permiso.

es posible que el uso de programas maliciosos dentro de tu teléfono o equipo móvil, afecte la duración de su batería. Mensajes no autorizados: aunque poco probable conseguirlo. Sí observas mensajes de texto, whatsapp, en facebook o por correo electrónico, que se hayan enviado a tu lista de contactos o a unos cuantos de tus contacto, es síntoma claro que tu dispositivo ha sido hackeado y tienes un programa malicioso enviado mensajes o enlace a otras personas para infectar. Síntomas claros que tu equipo móvil ha sido hackeado Hay unos síntomas muy claros que indican que tu teléfono móvil está infectado con un virus o programa malicioso y está intentando infectar otros dispositivos e incluso haya robado información. Un amigo, familiar o conocido te ha avisado que ha recibido un mensaje sospechoso de tu parte: esos mensajes pueden ser de texto, whatsapp, facebook o correo electrónico. Invitando a ver un video, ingresar a un sitio web, con una supuesta oferta, en fin son muchas las posibilidades. Pero siempre acompañado de un enlace sospechoso. Esto es con la finalidad de infectar a otros usuarios. Esto es un síntoma claro de que tu dispositivo ha sido hackeado e infectado con un programa malicioso el cual ha robado y manipulado información personal.

evita ingresar a sitios sospechosos, publicidad extraña o enlaces de igual índole. Estos intentan infectar tu equipo para robar información y de igual manera infectar a otros usuarios. Cambia tus contraseñas de forma periódica: es algo común de hacer y se recomienda si sospechas que un desconocido conoce tus contraseñas. Esta táctica se recomienda solo si tu teléfono está libre de virus espías o cualquier otra herramienta maliciosa que pueda robar tu información. En caso contrario, formatea, o usa un antivirus antes de realizar cualquier medida extra de seguridad en tus cuentas. En caso de emergencia usa otro dispositivo.