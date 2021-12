Sociedad Ampliar ¿Cómo desbloquear Netflix en tu país para ver series y películas disponibles en otros países? Escucha la noticia Netflix es una plataforma de contenido audiovisual (Series, documentales, películas y mucho más) a nivel mundial. Y por lo mismo hay contenido que está únicamente disponible para ciertas partes del mundo. Evitando que usuarios de la plataforma, puedan conocer dicho contenido o disfrutar del mismo si ya lo conocen. ¿Cómo puedes ver películas en Netflix que no están disponible en tu región? Netflix cuenta con un enorme catálogo a nivel mundial. Y como es de esperarse no todo este catálogo está disponible en todos los países. Esto debido a los acuerdos que hace Netflix con cada nación sobre la distribución de contenido. ¿Y cómo puedo ver Netflix de otro país? Existen algunos métodos sencillos que puedes aplicar. Usar VPN para ver el contenido de netflix de otras regiones El uso de VPN para desbloquear netflix es totalmente legal, netflix no penaliza a sus usuarios por usar esta herramienta. Lo que hay que tener en cuenta, que es probable que tengas inconvenientes con el uso de VPN gratuitos, ya que a pesar de que netflix no penaliza el uso de los mismos, si trata de evitar el uso de estos. Y es común que al usar un vpn gratuito te salga el siguiente error al momento de iniciar "Parece que estás usando un desbloqueador o un proxy" otro motivo por lo que no se recomienda el uso de vpn gratuitos, es que tiene un uso de banda ancha limitado e incluso dato limitado. Por lo que la calidad de los videos y el tiempo en línea puede estar muy limitado. Usar Tor para ingresar a netflix Puedes usar el navegador Tor para poder ingresar y ver el contenido de Netflix disponible. ya que el mismo permite el anonimato al navegar en la web ocultando su ip. Lo que impide que netflix pueda geolocalizar su posición. Mostrando todo el contenido disponible a nivel general. Hay que destacar que existen usuario que no han podido desbloquear netflix de esta manera, pero es un método gratuito que se puede probar sin problemas. Usar un proxy Es un equipo que hace de intermediario entre tu dispositivo y el servidor de destino que quieres ingresar, en este caso los servidores de Netflix. Básicamente un proxy permite la conexión ocultando tu dirección ip y proporcionando la dirección ip del proxy. En la web existen diferentes servidores proxy gratuitos o de pago. Por lo que puedes usar el que mejor te guste y te parezca apropiado para estas y demás tareas. Y para configurarlo solo deberás seguir las instrucciones del proveedor que hayas elegido, comprobar que esté correcto y conectarse nuevamente a netflix y observar si el contenido a cambiado o hay nuevo contenido disponible ¿Cómo utilizar un VPN en Netflix? Utilizar una VPN cómo desbloqueador de contenido de netflix es muy sencillo. Y para ello puedes usar VeePN. Puedes seguir los siguientes pasos para lograrlo: Lo primero es crearte una cuenta, descargar VeePN y elegir el plan de suscripción.

Conéctate al servidor que te interese.

Ingresa en Netflix. De esta forma sencilla puedes usar un VPN para ver netflix y cambiar el país mediante la ip y así acceder al contenido de dicha región. Ten en cuenta que puedes usar VeePN en cualquier dispositivo o pc. Por lo que podrás usarlo en Android, IOS, Mac y Windows sin inconvenientes. Dudas más frecuentes Es posible que tengas bastante dudas. Es por ello que te presentamos una lista de las preguntas más frecuentes que pueden hacer otros usuarios. ¿Desbloquear netflix es ilegal? Cómo anteriormente indicamos netflix no penaliza a ninguno de sus usuarios por usar vpn o servidores proxys para ingresar a sus servicios. De toda maneras Netflix intenta impedir el uso de estas herramientas. ¿Qué puedo hacer si Netflix detecta que estoy usando vpn, proxy o servicio de desbloqueo? Es posible que Netflix se de cuenta, que estás usando un servicio vpn, proxy o cualquier otra herramienta de desbloqueo. En estos casos te saldrá un mensaje de error. Lo que tienes que hacer es desactivar el vpn o proxy que estés usando y volver a ingresar en Netflix. El mensaje de error que dice "Parece que estás usando un desbloqueador o un proxy" persiste luego de desactivar mi vpn o proxy Existen algunos casos donde luego de la desactivación del servicio o herramienta de desbloqueo el error continua, y esto puede deberse a un posible motivo: Netflix no es compatible con aquellos servicios de túnel de proxy IPv6 usando una red IPv4. Si no tienes conocimiento de esto o no sabes sí estás usando alguno de estos servicios lo mejor es que te pongas en contacto con tu proveedor de servicios de internet y obtener ayuda de ellos. ¿Puedo desbloquear netflix de forma gratuita? Sí es posible, mediante Tor o cualquier otra herramienta como VPN o proxy gratuito. Pero ten en cuenta que con estas herramientas es más probable que Netflix detecte que estás ingresando por una de las mismas, y te impida disfrutar de sus servicios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)