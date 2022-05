Economía Ampliar ¿Cómo se determina el valor de un inmueble? martes 10 de mayo de 2022 , 20:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuando deseamos comprar o alquilar una vivienda, resulta imprescindible conocer los precios del metro cuadrado en función de la región en la que estemos interesados, porque gracias a esa información, será posible determinar si dicha área se ajusta a nuestra máxima capacidad de pago o si, por el contrario, debemos cambiar los planes. Los precios de propiedades se determinan en función de muchos factores, la mayoría externos, y es justamente por esa razón, que resulta tan importante conocer esa información para tomar mejores decisiones en función de nuestra capacidad de pago. ¿Cuáles son los factores que determinan los precios de las propiedades? Hay muchas variables que se deben considerar para determinar el precio de una propiedad y es por ello que la valoración de pisos es tan diferente, pudiendo costar un piso con una habitación en el centro de Madrid, en muchas ocasiones, lo mismo que un piso de tres habitaciones en las afueras. A continuación compartimos cuáles son los aspectos que determinan el precio de una propiedad en la actualidad: Localización Uno de los principales factores que se consideran al momento de valorar el coste del metro cuadrado es la localización. Es importante destacar que la localización va mucho más allá del área general, y es que aspectos como la calle en cuestión del inmueble, influyen en el precio. El barrio, la ciudad o la calle, todo es importante para hacer una valoración acorde al mercado actual, incluso la orientación de la vivienda también es otro factor que puede influir para que esta sea mejor o peor valorada. En este sentido, algunos de los aspectos que más influyen en una buena valoración es la cercanía de la vivienda a servicios de transporte público, escuelas, supermercados, centros médicos y demás. Por otro lado, en caso de tratarse de un piso, la altura y las vistas también son factores que tienen un impacto en la valoración del mismo. Tipo de vivienda La tipología de la vivienda también es importante para la valoración. El precio no será igual si se trata de un piso, de un dúplex, de una casa unifamiliar o de un adosado. Además, también se consideran todas las áreas alrededor del piso, siendo mejor valorados los inmuebles que tienen áreas comunes, espaciosas y bien cuidadas. Estado de la vivienda Todos los aspectos externos son fundamentales para determinar el valor de una vivienda, pero también lo es, el estado de la misma. Cuanto más cuidada y mejor mantenida, mejor valoración tendrá, sin contar con que las viviendas que han sido remodeladas en función de los estándares modernos de diseño, también tienen un valor agregado que se puede reflejar en el precio final. En este sentido, los espacios amplios e iluminados, además de disponer de varios aseos, se encuentran entre los aspectos más buscados. Prestaciones Finalmente, las prestaciones de la vivienda también son importantes al momento de la tasación. Las áreas comunes, si tiene o no tiene garaje, ascensor y las características interiores, así como el acceso a todos los servicios básicos, también es importante para la tasación del piso. Precio del metro cuadrado en España Dependiendo de los factores anteriores puede variar el precio del metro cuadrado en España, y es por ello que, si bien podemos saber un importe aproximado en función de la ciudad, por ejemplo en Madrid, es importante destacar que este puede ser considerablemente diferente en función del barrio, e incluso de la calle. En general, el precio medio del metro cuadrado en España para los pisos es de 1.327 euros, mientras que en el caso de las casas este es un poco más alto, ascendiendo hasta los 1.713 euros. Es importante destacar que este precio, además de ser aproximado, es un valor estimado para las compras y las ventas, porque en el caso de los alquileres, el precio del metro cuadrado oscila entre 86 y 122 euros por metro cuadrado, aproximadamente. Saber el precio del metro cuadrado es fundamental para hacer una planificación del inmueble que deseamos comprar o alquilar, así como también en caso de que deseemos vender. Se trata de una información valiosa que nos permitirá tomar mejores decisiones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

