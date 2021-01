Economía Ampliar Cómo ser recepcionista de hotel: requisitos y formación imprescindible lunes 25 de enero de 2021 , 10:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Dominio de idiomas y ofimática, don de gentes, conocimientos de ofimática o gestión de calidad son algunas de las habilidades que estos profesionales deben tener

El contexto actual ha situado al sector turístico como la actividad económica que más está sufriendo la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19. Una situación que ha llevado a los alojamientos hoteleros a minimizar su actividad diaria y a tener que reducir sus plantillas de cara a la próxima recuperación que prevé comenzar en España a inicios de la temporada de verano de 2021. Debido a esta fecha, las empresas turísticas necesitarán contar con profesionales formados y preparados para afrontar el aumento de la demanda de turistas y clientes que empezará a notarse cuando el impacto de la vacunación sea ya una realidad. De hecho, el inicio de la vacunación ya se está notando y desde la primera semana de enero se han disparado las reservas hoteleras a partir del mes de junio. Ante esta situación, las personas que están en una situación de desempleo o que quieren mejorar profesionalmente van a encontrar una oportunidad de acceder a un puesto de trabajo como recepcionista de hotel, ya que este perfil profesional se va a convertir en uno de los más solicitados por las empresas hoteleras. Y uno de los más importantes, ya que el recepcionista de hotel es, en definitiva, la imagen e impresión que se lleva el cliente. Este puesto de trabajo requiere de una serie de habilidades para poder ejecutarlo con eficacia. Tal y como se puede leer en este artículo de FuncionActiva, las principales funciones serán las de hacer el check in y el check out de los clientes, así como llevar a cabo la gestión integral de las reservas. Además, serán los encargados de hacer las facturas cuando sean solicitadas y ser el punto de atención del cliente a la hora de resolver sus dudas y problemas. Ejecutar esta función con profesionalidad y garantizando la calidad del servicio requiere una serie de habilidades y requisitos que, sin ninguna duda, van a ayudar al interesado en convertirse en recepcionista de hotel. Vamos con algunos de ellos.

Dominio de idiomas El turismo internacional supuso para España la llegada de cerca de 80 millones de personas durante el año 2019 y que fue el ejercicio anterior al origen de la pandemia del Covid-19. Durante el 2020, incluso con la movilidad internacional reducida, España recibió a más de 20 millones de extranjeros a lo largo del año para disfrutar de la oferta turística del país. Con estos datos, no hay ninguna duda de dominar idiomas es fundamental para poder dar una atención cálida y personalizada. Entre los idiomas más importantes está el inglés, ya que el turista británico es el más importante para España, además de ser la lengua internacional por referencia, el alemán y el francés.

Conocimientos de ofimática La informática ha entrado de lleno en todas las actividades económicas y la del turismo no ha escapado. Por ello, los recepcionistas de hotel deberán conocer el funcionamiento de un ordenador y de los periféricos. Tal y como puedes leer en este artículo especializado sobre teclados mecánicos, existe una gran variedad de ratones y teclados que incorporan diferentes soluciones en función del uso que vamos a hacer del PC. Quienes deseen trabajar en este sector deberán saber trabajar con ordenadores a la perfección, alcanzar altas pulsaciones en teclados mecánicos y dominar algunos programas informáticos.

Don de gentes El contacto con los clientes va a ser diario y va a haber que hablar con ellos continuamente. Por ello, los recepcionistas de hotel deben ser profesionales con don de gentes y habilidades sociales para empatizar con los turistas y, de este modo, poder ayudarles en todo momento y con la mejor de sus sonrisas. Y todo ello a pesar de que en ocasiones pueda convertirse en una molestia y en un incordio.

Conocimientos turísticos de la zona Dentro de este contacto que el recepcionista de hotel tiene con los clientes, una de las preguntas más frecuentes va a ser la de qué visitar o qué hacer en la ciudad o destino. Por ello, estos profesionales deben tener conocimientos turísticos de la zona, estar al tanto de las actividades que tienen lugar en la ciudad y conocer la oferta patrimonial para recomendar a los turistas la opción que mejor se ajuste a los gustos y necesidades de los turistas.

Las habilidades y conocimientos que has visto son algunos de los requisitos que hay que cumplir para poder trabajar con recepcionista de hotel. Además, también existen cursos de formación específicos para poder trabajar en este puesto laboral que, a buen seguro, será una salida muy importante en los próximos años.

