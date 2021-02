Economía Cómo utilizar la tecnología de una manera segura jueves 25 de febrero de 2021 , 09:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El uso de la tecnología es considerado de los más preciados hoy día. La tecnología ha cambiado nuestras vidas de una manera sorprendente, podríamos hablar desde diferentes apps hasta VPNs que han sido útil tanto para nuestro trabajo diario de oficina hasta VPNs para ver una buena programación de netflix, por lo que todo aquel que las usan han tenido que aprender diferentes técnicas y encontrar soluciones para navegar en la red y a la vez mantener los datos de una manera segura. La seguridad de la información y los datos que poseemos se ha convertido en un gran desafío a resolver, y aunque muchos utilizan diversas opciones para lograr la mayor seguridad y privacidad posible, la mayoría aún no sabe o no entiende la manera correcta de hacerlo. Si quieres conocer cómo lograr una buena seguridad informática y un mejor uso de tu privacidad, te dejo unos tips o consejos importantes para que aprendas a cuidar de cada información que tengas en tu ordenador y así lograr de manera satisfactoria tu seguridad informática, ya sea para tu uso de manera individual o para aplicarla en tu propio negocio. Una de las recomendaciones más comunes que ya conocemos son: No acceder a archivos o correos sospechosos pues como ya conoces a través de los mismos podrías adquirir virus malignos que dañarían tu sistema operativo, o archivos importantes, lo mismo se aconseja a la hora de tratar de acceder a aplicaciones desconocidas.En este caso la solución ideal y necesaria sería mantener tu Sistema Operativo actualizado.

Otro de los consejos más señalados en el mundo de la informática es el de mantener contraseñas únicas y difíciles de descifrar, esta siempre ha sido una manera de mantener cierta seguridad, como sabes los hackers no descansan cuando se trata de descubrir la manera de entrar a tu sistema.

Ser muy cuidadoso a la hora de conectar cualquier dispositivo externo a tu ordenador u otro equipo.

Si tienes o tuviste alguna información confidencial y deseas borrarla, una excelente opción sería utilizar una manera de borrado seguro para eliminar la documentación calificada como sensible.

Además de todas las anteriores mencionadas, creo muy importante mantener una buena educación cibernética y un correcto uso tanto de la información como de las redes sociales.

Evitar la conexión de tu ordenador a las llamadas Redes Públicas. De esta última es de la que quiero hablarte con más detenimiento el día de hoy. Aunque existen muchas maneras para mantener tu información segura, una de las más utilizadas y recomendadas es el uso de una conexión VPN. Muchas veces nos conectamos o accedemos al internet a través de redes públicas, las cuales no te ofrecen la seguridad informática que necesitamos, y para este caso en particular, una de las opciones más recomendadas es el uso de una Red Privada Virtual. ¿Qué es una Red Virtual? Una Red Privada Virtual o lo que es lo conocido como una VPN no es más que la conexión de dispositivos y máquinas virtuales mediante un software que te permite obtener ubicación geográfica diferente, dándote la posibilidad de conectar tu computador a la localidad deseada. Como sabes cada ordenador tiene un único IP asignado el cual puede ser camuflado al conectarte a un servidor de una VPN, de esta manera podrás navegar de manera anónima y pasar por invisible accediendo a sitios a los que no puedes obtener acceso fácilmente, esto ocurre ya que al conectarte a una VPN se cambia el IP de tu ordenador y por consecuencia conectarte a la localidad deseada. ¿Qué ventajas o desventajas tiene el uso de una VPN? Las VPNs tienen una gran variedad tanto de ventajas y desventajas,en la actualidad el uso de estas VPN te permite mantener una conexión a un servidor de la VPN seleccionada, dándote no solo la oportunidad de conexión a cualquier región geográfica, la cual te permitirá acceder a posibles sitios de web bloqueados o censurados en tu region, ademas te da la posibilidad de mantener tu información de datos de manera encriptada, la cual te permite una total seguridad contra ataques cibernéticos, y cualquier otro robo de información de datos. Es por ello que es recomendado el uso de una VPN para protegerte en redes públicas. Sin embargo antes de escoger la VPN adecuada es muy importante conocer y estudiar las características de la misma, me refiero a verificar que la misma sea lo más segura posible y que la utilices de la manera correcta para que tu seguridad y velocidad de servidor no se vea afectada. Haz de tener en cuenta además que el uso de una Red Privada Virtual ha de ser utilizado sólo con fines de proteger tu información, y teniendo en cuenta las legislaciones de su uso para cada país. Otra cosa a valorar antes de decidirte a usar una VPN es el uso de una VPN de pago,(las hay hasta incluso muy económicas). Como sabemos las VPN gratuitas no son las más indicadas pues no se consideran 100% seguras. Generalmente las VPN gratuitas no son tan confiables al no saber quienes las han creado y cómo se maneja la seguridad de su servidor. No cabe dudas que antes el uso de cualquier método nuevo que quieras emplear para mantener la seguridad de tus datos es importante valorar y conocer a plenitud sus beneficios, si te has decidido a mantener tu negocio o tu información privada segura de robos y estafas cibernéticas la conexión VPN es de las más recomendadas, su uso es más común de lo que te imaginas, siendo las VPN modernas más propensas a transformaciones y cambios y además pueden ser adaptables al uso del usuario que la utilice. En el mundo de hoy mantener seguridad informática a través del uso de una VPN es una clara necesidad por eso te invito a valorarlo.¿Qué crees, te animas? No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.