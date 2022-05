Sociedad Ampliar Cómo viajar a Jordania de forma segura con niños Escucha la noticia Jordania es uno de los países que todos deberíamos visitar alguna vez en nuestra vida. Sin embargo, no siempre aparece en nuestra lista de deseos, mucho más si vamos a viajar con niños. Muy lejos de lo que pueda parecer, Jordania es un país tranquilo y que mantiene un especial cuidado con sus visitantes, no en vano es conocida como la "Suiza de Oriente Medio". Jordania es un país lleno de contrastes y de matices, plagado de historia y de rincones maravillosos donde los más pequeños van a poder disfrutar de unas vacaciones especialmente singulares. Así que ya puedes ir preparando tus maletas, toda la documentación y, como siempre, tu seguro medico para viajar a jordania. ¿Quieres conocer más sobre este maravilloso país y cómo hacerlo de forma segura con niños? Requisitos para viajar con niños a Jordania Antes de embarcarte en la aventura de un viaje con niños, es importante que te informes bien de cuál es la documentación que van a necesitar, si es obligatorio algún permiso o si debes ponerle alguna vacuna extra antes de entrar al país. Algunos consejos para viajar con niños, especialmente si hemos elegido Jordania como nuestro destino, son los siguientes: Aunque no es obligatorio que los niños menores de 14 años tengan DNI, sí es conveniente que lo tramites antes de salir de viaje. Este te servirá para viajar por Europa; sin embargo, para el resto de países es necesario presentar el pasaporte . Infórmate bien en el consulado antes de partir.

Otro documento fundamental es la tarjeta sanitaria internacional, además de la cartilla de vacunación, especialmente si necesitan inocularse algunas vacunas obligatorias para entrar al país.

Si no eres el progenitor de los niños con los que viajas, debes llevar un permiso o autorización de viaje que debes tramitar en las oficinas de la policía. Visitas fundamentales para disfrutar de Jordania 1. Amán Es la capital del país y será el primer lugar con el que te encontrarás, ya que allí se encuentra el aeropuerto. Esta ciudad, llena de contrastes, se encuentra entre el desierto y el fértil valle del Jordán. Es una de las ciudades más avanzadas de Oriente Próximo donde la modernidad convive con los grandes e interesantes vestigios históricos. 2. Petra Sin duda es el auténtico paraíso para aquellos que disfrutan con la belleza de la historia. Se trata de una ciudad milenaria, tallada en la roca y fundada en el siglo VI a. C. por el pueblo nabateo. No en vano, en 2007 fue declarada como una de las Nueve Maravillas del Mundo. Su visión os dejará tan impactados que os parecerá estar viviendo una auténtica fantasía. 3. El Mar Muerto Es imprescindible darse un baño en este singular mar, en el que flotarás sin ningún esfuerzo. A los niños les encantará esa sensación de sentirse como en volandas, esto es debido gracias a su alta salinidad. 4. Desierto de Wadi Rum Jordania está plagada de imponentes desiertos que merece la pena visitar. Solo por quedarnos con uno, especialmente legendario, lo haremos con Wadi Rum. Este es el que impresionó tanto al conocido Lawrence de Arabia. Además del imponente paisaje puedes hacer excursiones en 4x4, en camello, subir a la cima en globo o dormir en las típicas tiendas beduinas. 5. Aqaba Es otro de los grandes e impresionantes espacios que ofrece Jordania y que no os debéis perder. Más allá del desierto nos encontramos con un paraíso acuático en el que disfrutar de todo tipo de deportes de aventura, así como paisajes submarinos de belleza única. Ideal para realizar buceo y snorkel. Más allá de los impresionantes paisajes y la interesante historia que alberga, Jordania es conocida también por su cuidada educación y la amabilidad con la que reciben a los visitantes. Además, poseen una rica gastronomía apta para todos los paladares y es el lugar ideal para viajar con niños. ¿Te lo vas a perder?