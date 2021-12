Capital Compromiso municipal para la mejora de las condiciones del camino Palacio de Arboleas sábado 04 de diciembre de 2021 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Agricultura, Juan José Segura, traslada a los vecinos de la zona en una reunión ‘in situ’, el anuncio de incluir en los presupuestos del área para 2022 una partida para acometer esta actuación El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Agricultura, llevará a los presupuestos municipales del próximo año una partida destinada al acondicionamiento del camino Palacio de Arboleas, de titularidad municipal, situado junto al Polígono del Sector 20. Así lo ha anunciado el concejal responsable del área, Juan José Segura, en un encuentro que ha mantenido con vecinos de la zona, compromiso con el que el Ayuntamiento pretende una mejora sustancial de las condiciones de esta vía de comunicación “histórica” que une los municipios de Almería y Huércal de Almería. En la reunión ‘in situ’, Segura ha trasladado el “compromiso” municipal de actuar sobre un camino que, con una longitud de más de un kilómetro discurre entre las vías del tren y el polígono industrial y que alcanza el término municipal de Huércal, “siendo éste el recorrido habitual para muchas personas que viven o trabajan en esta zona, atendiendo así la petición que se ha recogido por parte de los propios vecinos”. Ha insistido Segura en el “firme” compromiso del Ayuntamiento en seguir mejorando las condiciones de los caminos rurales, como infraestructuras fundamentales que son en el desarrollo de la actividad agrícola del municipio de Almería, mejorando además con ello las condiciones de seguridad vial, adelantando el concejal de agricultura “ya la redacción del proyecto que permita ejecutar las obras una vez aprobado el presupuesto”. Este camino, en concreto, será una de las “prioridades” en el próximo ejercicio, ha reiterado Segura, “mejorando de esta forma el acceso a zonas agrícola, el transporte de los productos hortofrutícolas y también la seguridad de todos los vecinos que viven y transitan por aquí”. Francisco Eloy Zanoletty, vecino de la zona, ha “agradecido” el compromiso del Ayuntamiento de Almería para llevar a cabo esta actuación, así como la rápida respuesta que se ha producido, por parte del área de Agricultura, a la petición de “adecuación del camino, desbroce de cunetas, incluso el desagüe de los pluviales hacia el río”, actuación complementaria que se incluirá en agenda para una próxima visita concertada, en este caso ampliada a las áreas municipales de Sostenibilidad Ambiental y Urbanismo e Infraestructuras. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

