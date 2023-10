Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Comunicar una subida de impuestos Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por jueves 26 de octubre de 2023 , 12:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

El Ayuntamiento de Almería, gobernado por el Partido Popular (PP), ha anunciado una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el año 2024. Esta medida ha generado una gran polémica, ya que contradice el discurso del PP durante la campaña electoral de las municipales del 28 de mayo de 2023, en la que prometió no solo no subir los impuestos, sino bajarlos. El Ayuntamiento de Almería, gobernado por el Partido Popular (PP), ha anunciado una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el año 2024. Esta medida ha generado una gran polémica, ya que contradice el discurso del PP durante la campaña electoral de las municipales del 28 de mayo de 2023, en la que prometió no solo no subir los impuestos, sino bajarlos. Ahí es donde está el primer error de comunicación del equipo de Gobierno municipal, porque cuando un político hace lo contrario de lo que promete debe tener un argumentario muy sólido preparado para no ser acusado de mentiroso, como rápidamente han hecho los socialistas almerienses. El equipo de gobierno, para justificar la subida, ha utilizado el mismo concepto que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cuando incremente la fiscalidad en aquellas administraciones que gobierna: los servicios públicos cuestan dinero, y hay que pagarlos. Y ahí encontramos otro error de comunicación. Se llama reversibilidad. En este caso vale tanto para el PP que es quien los sube, como para el PSOE que lo critica. ¿Por qué subir los impuestos está bien, y es justificable, si lo hace el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y mal si lo hace el Ayuntamiento de Almería en manos del PP? Ahora, den la vuelta a la frase. Otro error importante en plano comunicativo es la falta de empatía, porque cuando se pide un esfuerzo fiscal a las familias almerienses, hay que predicar con el ejemplo. Más allá de contarnos cuanto ha subido el coste de los servicios municipales, lo lógico habría sido acompañarlo de algún tipo de recorte de gasto aunque fuese simbólico, como puede ser reducir el personal de libre designación, o atar en corto a las concesionarias que suponen el mayor gasto del Ayuntamiento y cuyos servicios son francamente cuestionables. Insisto en que estoy hablando de errores de comunicación, y desconozco si hay otro tipo de impuestos sobre los que el Ayuntamiento podría haber actuado para obtener el mismo incremento de ingresos, pero subir el IBI vuelve a ser, desde este punto de vista, otro fallo. El IBI es un impuesto que se paga por tener una propiedad inmueble o un terreno, por lo que ya se pagó impuestos al comprarla con un dinero por el que también se pagaron impuestos cuando se ganó. Es decir, es un impuesto injusto, que grava varias veces y de modo anual, la misma riqueza, tanto como el impuesto de sucesiones y donaciones, que ha rechazado el PP hasta eliminarlo allá donde gobierna. Y todo esto, se justifica con que como todo sube, pues los impuestos también, y así llegamos a la conclusión de que la mejor manera de aliviar la inflación a las familias almerienses, es aumentar la fiscalidad en una media de 72 euros anuales, que vienen a sumarse a la subida del precio del agua –que en este caso está claramente justificada por la mejora del servicio-, a la de los combustibles, a la de la cesta de la compra… sí, cierto, todo sube, pero nos habían dicho que bajar los impuestos genera riqueza y aumenta la recaudación. Así llegamos al final, donde tenemos que recordar los más de 30 millones de euros de superávit acumulados en 2022 y que bien habrían podido paliar ese incremento fiscal al que tendremos que hacer frente en 2024. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1158 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes