Sociedad Con kits cultivo interior la marihuana es fácil de cultivar Escucha la noticia Si has comenzado a leer este artículo es porque te interesa la marihuana, ya sea porque la consumes, o porque estás pensando en hacerlo, y probablemente si eres del primer grupo ya sabes que es legal, y si eres del segundo, pues quizá acabas de enterarte ahora mismo. En todo caso, tanto para unos como para otros hemos de añadir que cultivar marihuana también es legal. Sí, en serio. Siempre que tu plantación pueda justificarse como para autoconsumo, no hay ningún problema desde el punto de vista legal, por lo que lo que viene a partir de ahora te va a interesar mucho más. Lo que sí podemos adelantarte es que cultivar tu propia marihuana es una de las cosas más reconfortantes que hay, porque los cuidados que has de prestarle a la planta se ven altamente recompensados con los resultados finales, así que lo primero es ponerse en contacto con una growshop, que no es ni más ni menos que una tienda on line especializada, y en la que encontrarás abundante información de todo tipo, así como la forma de adquirir todo lo que necesitas. Y ahora viene lo bueno. ¿Sabías que puedes tener tu propia plantación en un armario, en tu propio cuarto? Pues sí, no es una broma. Con un kit cultivo interior, tendrás en tus manos aquellos elementos imprescindibles para poner en marcha tu proyecto, que puede comenzar por menos de 200 euros, y puede llegar hasta los 800 euros, por lo que puedes comprobar que la gama es muy amplia, se adapta a todos los bolsillos, y también a todos los espacios. Comienza por buscar el lugar adecuado para instalar el armario, que en realidad actúa como un invernadero, pero no creas que necesitas mucho espacio, ya que el más pequeño es 60x60 centímetros, o sea, cabe casi en cualquier sitio. Pero si aspiras a más, puedes llegar a triplicar ese espacio, todo depende de tus propias circunstancias. Hay otro detalle no menor que has de tener en cuenta. Se trata del consumo eléctrico, porque la marihuana, para su correcto crecimiento floración, necesita una iluminación y temperatura adecuadas, lo que se consigue mediante una equipación electrónica que se instala en el propio armario. A mayor tamaño, mayor consumo, pero todo tiene arreglo, ya que hay kits de autocultivo de 600, 400 y 250w, pero también pueden llegar a los 1.000, por lo que reiteramos, que todo depende de ti. Presta atención a las nuevas gamas de kits con iluminación LEC, que a diferencia de los clásico HPS, consumen casi la mitad de energía, y los puedes encontrar en modelos Basic, Medium y Completos, listos para enchufar y empezar a plantar. Los kits de cultivo completos, ya tiene calculado el tipo de extractor e intractor que necesitas, basándose en lo metros cúbicos y la potencia que hayas decidido instalar, y también llevan las tuberías de aluminio suficientes para el proceso, con sus sujeciones y demás. Cuando ya tengas todo esto montado es el momento de elegir la semilla adecuada para tu proyecto, y podrás ir probando hasta encontrar la tuya, la que te da lo que buscabas.