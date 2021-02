Almería Concentración en Almería el sábado en apoyo a Hasel viernes 19 de febrero de 2021 , 12:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El sábado 20 de febrero la Plataforma "Almería Antifascista" ha convocado una concentración de solidaridad con el rapero Pablo Hasel, condenado a penas de cárcel por injurias a la corona. La concentración tendrá lugar a las 12.00 h. en Puerta de Purchena. Almería Antifascista es una Plataforma donde participan diversas organizaciones políticas, sindicales, sociales y culturales cuyo objetivo es "frenar la oleada de fascismo que invade la vida política y social de Andalucía y el Estado, así como el avance hacia una sociedad más justa e igualitaria". No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.