Capital La Escuela de Adultos de La Cañada abrirá de “manera inminente” viernes 19 de febrero de 2021 , 12:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Cultura y Educación explica que “el nuevo edificio municipal, donde se ubicará la escuela, se recepcionó la semana pasada” y ya se está trabajando en su apertura El Ayuntamiento de Almería se comprometió a ubicar la Escuela de Adultos de La Cañada en la nueva Oficina Municipal Periférica de este barrio y así hará, tras haberse recepcionado el edificio la pasada semana. El concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, explica que “una vez que se ha terminado el edificio, vamos a proceder con urgencia a instalar el mobiliario para que los alumnos dispongan de este espacio de manera inminente”. Precisamente, mañana está fijada una reunión para determinar las fechas y plazos para la incorporación al nuevo edificio del personal docente. Por eso, el concejal lamenta “profundamente que haya personas que, por intereses políticos, quieran manipular y desinformar a los alumnos y generar un malestar injustificado”. Una frase que completa aseverando que “es curioso que una vez que el edificio se ha recepcionado y la apertura inminente se quiera hacer ruido. Están utilizando de manera interesada a los alumnos”. Diego Cruz reitera que “desde el primer momento el Área de Cultura y Educación ha tenido claro que la Escuela de Adultos de La Cañada se iba a instalar en este nuevo edificio municipal, en ningún momento se ha planteado lo contrario. Pero la construcción de este edificio municipal se ha demorado más de lo deseado, por cuestiones ajenas al Ayuntamiento, y hasta entonces no podíamos habilitar la Escuela”. Diego Cruz argumenta que “en todo momento he estado en contacto con el director de las Escuelas de Adultos y la subdirectora de La Cañada para mantenerles informados e interesarme por los alumnos, que provisionalmente han estado dando las clases en el colegio Sol de Portocarrero de El Alquián. Pero como digo, provisionalmente, porque en próximas fechas la Escuela de Adultos de La Cañada se ubicará en nueva Oficina Municipal Periférica de La Cañada”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

