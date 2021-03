Almería Concluye el proceso participativo del Área Marina Protegida de Cabo de Gata-Níjar miércoles 03 de marzo de 2021 , 18:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, y dos de los municipios que forman parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Carboneras y Nijar), han celebrado telemáticamente el tercer laboratorio territorial del proyecto europeo 'Tune Up' para la promoción de la gobernanza multinivel para concretar medidas de protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible en las Áreas Marinas Protegidas (AMP) y su Área de Influencia, financiado con cargo al Programa Interreg MED.



El proyecto Tune Up, en el que participa la FAMP junto a organizaciones de otros cinco países de la Unión Europea, tiene como objetivo fomentar la coordinación y mejorar la eficacia de la gestión de las AMP en el área mediterránea mediante la implementación y capitalización de una herramienta de gobernanza, según ha indicado la federación en una nota. El Área Marina Protegida elegida como área piloto para desarrollar el proyecto es el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en la provincia de Almería.



Con este tercer laboratorio se cierra el ciclo participativo para la definición de un plan de ccción que contemple actuaciones que den respuestas a los desafíos medioambientales, sociales y económicos que presenta este área protegida, y que han sido identificados por una muestra de actores en representación de la administración local, las empresas que operan en el Parque, así como organizaciones de la sociedad civil como el Grupo de Desarrollo Rural Levante Almeriense o el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Costa de Almería.



El proyecto, cuya implementación en Andalucía corre a cargo de la FAMP, cuenta además con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, entidad competente en la gestión de esta área protegida, que actúa en calidad de socio asociado del proyecto, y ha llevado a cabo una labor de validación de los diagnósticos elaborados para este proyecto en relación al marco regulatorio y descripción científica del área protegida, además de acompañar a la FAMP y al resto de actores en el proceso participativo para la definición de este plan de acción.



Tras varios meses y tres reuniones de este laboratorio territorial, los actores han logrado consensuar un escenario tendencial, identificando algunos retos a los que dar respuesta a través de acciones concertadas por las distintas organizaciones que han participado en el proceso.



Durante esta sesión de trabajo se han priorizado algunas actuaciones como son, entre otras, la mejora de la movilidad en el parque y su área de influencia, actuaciones de refuerzo para el mantenimiento del parque en los meses de mayor afluencia turística; así como proyectos de innovación para la potenciación y recuperación del sector primario y de los usos tradicionales del territorio; y actuaciones que serán acometidas a través de proyectos específicos para los que se buscará financiación en el medio plazo.



A partir de ahora, el proyecto prevé una serie de reuniones bilaterales con las distintas organizaciones para perfilar estas iniciativaS, que darán forma al Plan de Acción de mejora de la gobernanza del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.